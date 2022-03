Come finirà la guerra in Ucraina? Il piano per riportare Yanukovic a Kiev

Viktor Yanukovic, l'ex presidente ucraino filorusso deposto nel 2014 dai moti di Euromaidan, si troverebbe in Bielorussia e precisamente a Minsk e il presidente russo, Vladimir Putin, intende avviare una operazione speciale per reinsediarlo in Ucraina. Lo riporta il quotidiano ucraino Ukrainska Pravda.

Yanukovych era in esilio in Russia e secondo fonti dell'intelligence di Kiev il Cremlino intende dichiararlo "presidente dell'Ucraina" preparandosi ad un suo rientro nel Paese dalla Bielorussia una volta conquistata Kiev. Tra le ipotesi anche la pubblicazione di un appello di Yanukovych alla popolazione ucraina, aggiunge il sito del giornale ucraino.

Lavrov: "La Terza guerra mondiale sarebbe nucleare"

Intanto il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov intervenendo al canale televisivo al-Jazeera ha chiarito le ambizioni della Russia: "La Crimea fa parte della Russia e non è oggetto di discussione" e ha poi paventato l'incubo di una Terza Guerra Mondiale che "se dovesse scoppiare, sarebbe nucleare e devastante".

Inanto è stata intanto rimossa la bandiera ucraina dall'ambasciata di Kiev a Mosca. Lo ha riferito l'agenzia di stampa 'Ria Novosti', precisando che è stato rimosso anche un cartello che indicava che l'edificio ospitava l'ambasciata ucraina mentre le porte sono state sigillate. Il governo ucraino ha interrotto i rapporti diplomatici con Mosca il 24 febbraio a seguito dell'inizio dell'invasione.