La grande fuga dalla Russia dopo l'annuncio di Putin

Praticamente tutti i voli dalla Russia verso le destinazioni estere disponibili sono andati "sold out" mercoledì 21 settembre dopo che il presidente Vladimir Putin ha dichiarato una mobilitazione "parziale" per sostenere lo sforzo bellico contro l'Ucraina. I voli da Mosca verso le capitali di Georgia, Turchia e Armenia – che non richiedono visto per i russi – sono andati esauriti in pochi minuti dall'annuncio di Putin, secondo il principale sito web russo di pianificazione dei viaggi, aviasales.ru. con prezzi saliti anche a migliaia di euro. I voli più economici da Mosca a Dubai sono disponibili al costo di oltre 300.000 rubli (poco meno di 5 mila euro), circa cinque volte lo stipendio medio mensile.

Stessa sorte anche per i voli diretti da Mosca all'Azerbaigian, al Kazakistan, all'Uzbekistan e al Kirghizistan mentre da ore si susseguono voci sulla chiusura delle frontiere.

"Come lasciare la Russia" è in cima ai termini di ricerca di Google da martedì sera, quando il discorso di Putin era stato inizialmente programmato prima di essere posticipato a mercoledì mattina. Ufficialmente non vi è ancora nessun ordine per le ferrovie russe e per la compagnia aerea di bandiera Aeroflot di vietare agli uomini di età compresa tra i 18 ei 65 anni di acquistare i biglietti.

Andrey Kartapolov, presidente della Commissione Difesa della Duma ha detto che non sono previste restrizioni particolari ma la normativa vigente già vieta ai riservisti di “lasciare la propria residenza senza il permesso dei commissariati militari”.

Dopo le gravi perdite sul campo di battaglia in Ucraina durante la controffensiva di Kiev, e l'annuncio dell'annessione dei territori occupati in Ucraina, Putin ha ordinato un'immediata mobilitazione di quelli che il suo ministro della Difesa ha detto essere 300.000 riservisti. Ma gli avvocati dei diritti umani hanno notato che il decreto di Putin per la mobilitazione “parziale” lascia spazio di manovra per mobilitare ancora più truppe di quanto dichiarato pubblicamente.

Gli attivisti hanno programmato proteste a livello nazionale mercoledì sera nonostante le restrizioni sul dissenso contro la guerra.

La procura di Mosca ha avvertito della responsabilità della partecipazione ad azioni illegali. Il ministero della propaganda del Cremlino intanto impone una nuova restrizione alla libertà di stampa. Roskomnadzor ha chiesto ai media di utilizzare solo le informazioni ufficiali sulla mobilitazione.

Intanto il ministro degli Esteri lettone, Edgars Rinkevics ha annunciato che "la Lettonia non offrirà rifugio ai russi in fuga dalla mobilitazione delle truppe di Mosca. La Lettonia non rilascerà visti umanitari o di altro tipo ai cittadini russi che si sottraggono alla mobilitazione, né modificherà le restrizioni al passaggio di frontiera imposte ai cittadini russi con visto Schengen dal 19 settembre", scrive il ministro. "La Lettonia - ha aggiunto - si consulterà con gli alleati e i partner per un'azione congiunta nel contesto della mobilitazione lanciata dalla Russia. Si dovrebbe discutere di un ulteriore sostegno all'Ucraina e di possibili misure di sicurezza aggiuntive nella regione".

Che cosa succede dopo l'annuncio di Putin

In un messaggio registrato il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato una mobilitazione militare "parziale" da oggi, 21 settembre. Secondo quanto chiarito dal ministro della Difesa russo Sergei Shoigu solo i cittadini attualmente nella riserva saranno soggetti a convocazione al servizio militare, in primis quelli che hanno prestato servizio nei ranghi delle Forze armate, come si legge nel documento pubblicato dal Cremlino.

Si tratta di circa 300.000 riservisti: il ministero della Difesa elaborerà le quote per ciascuna regione russa e i governatori saranno responsabili del loro riempimento. Intanto sono stati innalzate le pene per i crimini contro lo stato, elevati a 15 anni di carcere. Così come sono previste pene detentive dure per chi non si presenta all'arruolamento o per i disertori.

Nel discorso Putin -alzando i toni e accusando i paesi occidentali e la Nato di aver attaccato la Russia armando l'Ucraina- ha minacciato il ricorso ad armi nucleari: “Se la sua integrità territoriale è minacciata, la Russia utilizzerà tutti i mezzi a disposizione, questo non è un bluff”.