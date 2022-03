I possibili scenari della guerra in Ucraina

La guerra in Ucraina va avanti, a dispetto delle previsioni fatte dagli analisti. Quando la Russia ha invaso l'Ucraina puntando verso la capitale Kiev, ci si aspettava che tutto sarebbe finito nel giro di pochi giorni per le evidenti disparità tra le forze in gioco. A tre settimane dall'inizio della guerra però l'Ucraina resiste ancora e la Russia affronta problemi di natura logistica che ne rallentano l'avanzata. Alla luce di quanto visto in queste settimane e considerati gli attori in gioco, la guerra in Ucraina potrebbe evolvere in cinque scenari differenti, più o meno probabili:

Vittoria totale della Russia

Dopo le difficoltà delle prime settimane, la superiorità russa sul campo viene fuori. L'esercito russo prende il controllo delle principali città, conquista la capitale Kiev e destituisce il governo di Zelensky, sostituendolo con uno filo-russo. Il numero delle vittime sarebbe alto, con i russi che per accelerare la fine della guerra aumentano il proprio potenziale distruttivo con armi termobariche, munizioni al fosforo e bombe a grappolo. Questa situazione potrebbe causare un contesto di forte instabilità, con la resistenza ucraina che continuerebbe a oltranza con azioni di guerriglia.

Vittoria parziale della Russia

Una vittoria parziale della Russia è tra gli scenari più probabili. La Russia sta concentrando i suoi attacchi su Kiev, sulla parte orientale e meridionale dell'Ucraina (anche se negli ultimi giorni ci sono stati attacchi anche nella parte occidentale) mostrando probabilmente il suo obiettivo principale: impadronirsi di Kiev per rovesciare Zelensky e affermare il dominio nel Donbas e in Crimea, dividendo il paese tra un est inglobato nella Russia e l'ovest.Il nuovo stato ucraino avrebbe come capitale Leopoli, vicino al confine con la Polonia.

Soluzione diplomatica

I rappresentanti dei governi ucraino e russo si sono incontrati più volte per parlare di un cessate il fuoco e permettere l'evacuazione dei civili, ma con scarsi risultati. La Russia chiede garanzie sulla neutralità ucraina, oltre che il riconoscimento dei territori del Donbas e della Crimea, mentre gli ucraini pretendono il ritiro delle truppe russe dai loro territori. Se il conflitto dovesse andare avanti aumentando le perdite da entrambe le parti e la crisi economica russa, un accordo sarebbe l'unica via d'uscita. Rimane da capire a quali condizioni. Sembra improbabile che Putin faccia un passo indietro rispetto ai suoi obiettivi dichiarati, mostrando una qualsiasi forma di ripensamento.

Vittoria ucraina

Esaltato per i mancati successi russi e rafforzato dai rifornimenti dei paesi occidentali, l'esercito ucraino passa al contrattacco ricacciando i russi al di là dei propri confini, mettendo in sicurezza le proprie città. In Russia, anche a causa dello Stato vicino al fallimento economico, la leadership di Vladimir Putin viene messa in discussione e si scatena una rivolta contro di lui. Tuttavia questo scenario sembra improbabile, soprattutto per la posizione di forza in cui Putin si trova.

Guerra tra Nato e Russia

I convogli di armi che i Paesi Nato stanno offrendo all'Ucraina senza entrare direttamente nel conflitto potrebbero proprio causarne il coinvolgimento. Se la Russia dovesse attaccare uno di questi convogli la Nato risponderebbe, entrando apertamente in guerra, magari istituendo la no-fly zone invocata dal presidente Zelensky. A quel punto la guerra diventerebbe mondiale, con l'alto rischio di utilizzo di armi nucleari.