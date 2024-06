Come sono andate le elezioni in India

"Questa volta Modi avrà più di 400 seggi", aveva affermato un elettore indiano ai microfoni del Guardian pochi minuti prima di un comizio elettorale del premier indiano uscente nello Stato dell'Uttar Pradesh, roccaforte del leader ultra induista, in vista delle lunghe elezioni legislative.

Dopo 44 giorni di voto, l'entusiasmo di quell'elettore si spegne: Narendra Modi ha sì vinto un terzo mandato alla guida dell'India, ma ha ottenuto meno seggi in Parlamento rispetto alla tornata elettorale del 2019. Un record mondiale però è stato segnato: l'Election Commission of India ha rivelato che 642 milioni dei quasi 970 milioni di aventi diritto si sono recati alle urne per le elezioni generali. Di questi, 312 milioni sono state donne, quasi la metà.

Il futuro difficile per il premier Modi

A metà dello spoglio delle schede (il conteggio dei voti è piuttosto veloce perché il voto è stato per lo più elettronico), le proiezioni sui risultati ufficiali resi noti dall'Election Commission of India appaiono deludenti per la coalizione National Democratic Alliance (Nda) guidata dal Bharatiya Janata Party (Bjp) dell'attuale premier Modi, che governa ininterrottamente l'India dal 2014 costruendo un sistema di potere consolidato e limitando le libertà democratiche della stampa, delle opposizioni e delle minoranze religiose.

Secondo le proiezioni, la Nda dovrebbe ottenere 290 seggi, segnando pesanti perdite negli Stati dell'Uttar Pradesh, Haryana e Rajasthan, mentre il Bjp da solo pare fermo sotto i 250 seggi. La maggioranza in Parlamento, noto localmente come Lok Sabha, è fissata a 272 seggi sui 543 disponibili in totale. Un po' come in Italia, i deputati e le deputate indiane della camera bassa Lok Sabha - che, insieme alla camera alta, il Rajya Sabha, compone l'organo legislativo indiano - formeranno una maggioranza di governo per poi nominare un nuovo primo ministro.

Stando alle ultime proiezioni, si profila un futuro non roseo per il leader ultrainduista, che per formare un governo di coalizione deve quindi scendere a patti con i partiti regionali e più piccoli, ovvero quelli non presenti su tutto il territorio indiano ma con una grande presa in uno o più specifici Stati. È ancora troppo presto per dirlo, ma se così fosse sarebbe la prima volta nella sua carriera politica che Modi sarà a capo di un governo senza la maggioranza assoluta. La situazione appare quindi più complessa rispetto alla precedente tornata elettorale. Nelle elezioni del 2019 che hanno conferito a Modi un secondo mandato consecutivo, il partito Bharatiya Janata aveva vinto 303 dei 543 seggi in Parlamento. Una cifra ben superiore ai 272 seggi necessari per governare da solo.

Per questa tornate elettorale, il primo ministro Modi aveva inizialmente fissato un obiettivo molto ambizioso: ottenere 400 seggi, ampliando la sua già larga maggioranza. Obiettivo sfumato davanti ai suoi occhi, nonostante la lunga campagna elettorale incentrata sul culto della sua personalità. L'esito del voto mostra come gran parte della popolazione indiana si stia stancando del governo decennale del Bjp, chiedendo quindi un cambiamento.

Per Modi sarà quindi un po' più complesso approvare le riforme costituzionali e rafforzare le già approvate leggi e le modifiche al codice penale che inaspriscono la repressione del dissenso, l'erosione progressiva dei diritti dei diritti umani e delle persone musulmane, e alimentano il controllo dell'esecutivo su magistratura e società.

Festa per l'opposizione INDIA

La coalizione di opposizione, conosciuta con l'acronimo INDIA - acronimo per Indian National Developmental Inclusive Alliance, ovvero l’alleanza di opposizione guidata dall’Indian National Congress di Rahul Gandhi - sembra aver superato di gran lunga le previsioni ed è attualmente in vantaggio con oltre 220 seggi, più del doppio di quanto previsto dagli exit poll. L'alleanza, formata da più di 20 partiti di opposizione nazionali e regionali, si era riunita per la prima volta in queste elezioni con l'obiettivo di sconfiggere Modi. Il più grande partito di opposizione della coalizione INDIA, il Congress, ha screditato gli exit poll, definendoli fraudolenti e un tentativo da parte del Bjp di truccare le elezioni. Questo perché le tv e i committenti dei sondaggi sono diventati sempre più solidamente pro-governativi e usano nei servizi, nei talk show e nei reportage, toni propagandistici.

Nella loro intera campagna elettorale i due schieramenti hanno puntato il dibattito politico sui temi dell’equità e delle discriminazioni, con scambi di accuse tra Bjp e Congress di voler favorire o penalizzare la comunità musulmana. Il programma del Bjp rivendica dieci anni di "buon governo", in cui 250 milioni di persone sono uscite dalla povertà e la crescita è stata "inclusiva", coinvolgendo famiglie povere, nuovi ceti medi, donne, giovani e anziani. Sostanzialmente la politica economica finora attuata dal governo Modi costituisce la base su cui continuare a costruire, con particolare attenzione allo sviluppo del settore manifatturiero, delle infrastrutture e delle tecnologie avanzate. Solo con l'arrivo dei dati elettorali definitivi, Modi capirà se festeggiare il raggiungimento di un trionfo o il conseguimento di un successo.