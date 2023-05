Come sta andando la controffensiva ucraina?

Si attendeva da mesi: adesso sembra cominciata. Se i primi mesi del 2023 sono stati dedicati a incamerare gli aiuti occidentali, la seconda parte, quella che porta all'estate, dovrebbe essere quella della controffensiva delle forze ucraine. L'obiettivo è di riprendere quanto più spazio conquistato dai russi negli scorsi mesi e ribaltare le sorti nella città chiave di Bakhmut , teatro di un delle battaglie più feroci della guerra.

Come sta andando la controffensiva

È cominciata senza grandi proclami e senza squilli di trombe, ma è cominciata. Lo rendono noto anche i russi che affermano di essere preparati, ma non nascondono le crescenti difficoltà. E gli obiettivi principali sono essenzialmente due al momento: la città di Kherson, controllata al 90% dai russi, ma dove gli ucraini hanno strenuamente resistito e Melitopol, sulla linea di Kherson e nella parte meridionale del Paese.

A Bakhmut le forze ucraine sono avanzate di circa due chilometri. Lo riporta il ministro della difesa: "Il nemico non è riuscito ad attuare i suoi piani, ha subito pesanti perdite e i nostri uomini sono avanzati di 2 km in direzione di Bakhmut''. Il viceministro della Difesa Hanna Maliar ha poi specificato che le forze ucraine non perdono più posizione nella città da una settimana. Secondo il capo della della discussa brigata Wagner, Evgenij Prigozhin, le forze regolari russe sarebbero in fuga dalla città.

Analogamente il sindaco di Melitopol ha affermato che si è verificata una forta esplosione nel centro della città questa mattina. I canali telegram russi intanto annunciano ufficialmente l'inizio della controffensiva ucraina e riportano di "attacchi isolati, anche se di successo", nell'area di Charkiv, al di là del fiume Dnipro.

Le forze russe hanno anche dichiarato di aver respinto una forte offensiva ucraina lungo un fronte di 95 chilometri nel Donbass vicino la città di Soledar. Gli attacchi sono insomma palpabili, bisognerà aspettare qualche giorno per vedere quanto saranno efficaci e a che prezzo.

Perché gli ucraini stanno andando al contrattacco

La controffesiva ucraina è figlia delle forniture occidentali degli scorsi mesi. Già poco più di dieci giorni fa, il segretario della Nato Stoltenberg aveva dichiarato che la Nato aveva ''fornito all'Ucraina quanto promesso'', quasi un monito: non ci sono più alibi per la controffensiva che ci aspettiamo. Nella fattispecie la Nato aveva precisato che erano stati forniti a Kiev 230 carri armati e circa 1500 blindati. Ma l'aiuto occidentale non si limita certo solo a questo. La superiorità tecnologica, che spesso le forze ucraine hanno dimostrato nei confronti degli avversari, si manifesta anche con l'utilizzo massiccio dei droni. Sul campo di battaglia se ne vedono tantissimi e recentemente Zelensky ha lanciato il progetto "Army of Drones" con il quale sono stati addestrati circa 10mila piloti.

Per la loro costruzione è stata lanciata anche una campagna di crowfunding e sono stati già raccolti 325 milioni di dollari. Inoltre sono enormemente migliorate le difese antiaeree ucraine come dimostra l'interccettazione di un missile ipersonico russo da parte della contraerea ucraina ad opera di un "Patriot" fornito dall'alleanza occidentale. In generale, grazie agli aiuti occidentali, la contraerea ucraina è nettamente migliorata, anche se i russi continuano ovviamente ad avere la superiorità aerea.

E per il futuro si parla di nuovissime bombe teleguidate da GPS e droni di ultimissima generazione. Tra le nuove dotazioni c'è persino un'arma segreta costruita in Italia utile per la contraerea. La sensazione è che, anche per le forniture, saranno fondamentali i prossimi mesi. Sarà essenziale capire quanto gli ucraini avanzeranno e a quale prezzo. Per questo la seconda controffensiva ucraina, dopo quella del 2022, sarà fondamentale anche per le sorti generali del conflitto.