Il cane di Biden continua a mordere agenti dei servizi segreti: "Vivere alla Casa Bianca lo stressa troppo"

È successo un'altra volta. L'Undicesima per la precisione. Commander, il pastore tedesco di due anni del presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha aggredito a morsi un agente dei servizi segreti. L'ultimo attacco è avvenuto all'interno della Casa Bianca nella serata di lunedì 25 settembre, poco dopo le 20, come confermato in una nota da Anthony Guglielmi, responsabile della comunicazione dei servizi: "Uno dei nostri agenti, Kimberly Cheatle, è entrata un contatto con un animale della First Family ed è stato morso. L'agente ha ricevuto le cure necessarie in ospedale ed è in buone condizioni".

Come detto, questo è soltanto l'ultimo episodio di aggressività inanellato da Commander tra la Casa Bianca e il Delaware, dove la famiglia Biden trascorre i periodi lontano da Washington. Commander è il più giovane dei due pastori tedeschi della famiglia Biden, che ha anche un gatto di nome Willow. Lo scorso luglio, in seguito all'ennesimo episodio, i funzionari della Casa Bianca avevano intrapreso un nuovo percorso di addestramento, motivando l'aggressività dell'animale con lo stress provocato dalla vita a Washington: "Vivere nel complesso della Casa Bianca può essere unico e stressante, è una cosa che tutti possono capire - aveva spiegato l'addetto stampa di Biden -. È unico e stressante per tutti noi. Quindi potete immaginare cosa significhi per un animale domestico o per gli animali domestici, in senso più ampio".

Anche un altro pastore tedesco presidenziale, Major, in passato è stato coinvolto in vicende analoghe. Major ha lasciato la Casa Bianca dove Commander è arrivato nel 2021, come regalo da parte di James Biden, fratello del presidente, con risultati anche peggiori del suo "compagno". Ben 11 aggressioni in due anni: numeri da record per un cucciolo, che evidentemente soffre in maniera particolare la vita da first dog.

A ottobre dello scorso anno, in particolare, il cane sarebbe sfuggito al controllo della First Lady Jill Biden e avrebbe "caricato" un membro dello staff del Secret Service. L'agente attaccato in quella occasione aveva dichiarato: "La signora Biden non è riuscita a controllare Commander, che mi è venuto addosso. È solo una questione di tempo, prima o poi morderà qualcuno". Soltanto una settimana dopo ci fu un secondo attacco, con un agente costretto a proteggersi con un carrello d'acciaio. L'11 dicembre del 2022 un altro agente era stato aggredito proprio sotto gli occhi di Biden, riportando ferite al pollice e a un braccio. Secondo quanto confermato dal responsabile della comunicazione dei servizi segreti, nessuno degli agenti coinvolti negli 11 episodi ha riportato ferite gravi. Tuttavia, è inevitabile che l'ennesimo caso di aggressività di Commander desti preoccupazione tra gli abitanti della Casa Bianca: tra le ipotesi c'è anche quella dell'allontanamento, come avvenuto per l'altro cane Major.

Continua a leggere su Today.it...