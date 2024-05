Uomini armati in moto rapiscono oltre 150 persone: ci sono dei morti

Uomini armati in Nigeria centrale hanno rapito circa 150 persone, provocando la morte di almeno 8 persone. Lo hanno reso noto i funzionari locali all'agenzia di stampa francese Afp e la notizia è stata confermata da funzionari delle Nazioni unite.

Secondo le informazioni disponibili, gli aggressori sono arrivati su delle moto e hanno preso d'assalto il villaggio di Kuchi, nello stato del Niger, dove hanno ucciso almeno otto persone e "rapito circa 150 abitanti del villaggio - ha precisato il presidente del governo locale Aminu Najume - Nessun aiuto è arrivato durante l'assalto del villaggio". Come riporta la Bbc, gli uomini armati hanno persino avuto il tempo di cucinare del cibo, preparando il tè e saccheggiando le case prima di andarsene più di due ore dopo. Altre fonti governative parlano di un centinaio di rapiti.

Questo è solo l'ultima aggressione compiuta nei villaggi in Nigeria in questi mesi. I rapimenti di massa a scopo di riscatto sono comuni negli stati centrali e nordoccidentali del Paese, dove bande armate spesso prendono di mira villaggi remoti per saccheggiare e rapire i residenti. Anche i gruppi terroristici Boko Haram e il gruppo jihadista rivale Islamic State west africa province (Iswap) effettuano regolarmente rapimenti in Nigeria.

Notizia in aggiornamento