Commando entra in un bar e spara ai clienti: 7 morti

Un commando armato ha fatto irruzione ieri in Messico in un bar-ristorante situata nel centro di Jerez, città dello stato messicano di Zacatecas, sparando all'impazzata sui presenti, uccidendo sette persone. Tra i morti ci sono clienti, camerieri e musicisti di una band che al momento dell'agguato suonava dal vivo. Almeno altre cinque persone sono rimaste ferite.

Gli aggressori, scrive oggi il quotidiano El Sol de Zacatecas, sono arrivati a bordo di due furgoni e hanno fatto irruzione nel bar 'El Venadito', con l'obiettivo esplicito di causare un massacro. La raffica di proiettili è durata appena un minuto e gli aggressori sarebbero fuggiti verso Fresnillo, una delle città più violente dello stato, punto caldo della criminalità organizzata in Messico. La strage sarebbe legata alla guerra tra cartelli della droga, ma potrebbe anche riguardare le tensioni crescenti tra i boss locali e la guardia nazionale, che sta cercando di aumentare le attività di contrasto al crimine organizzato in questa zona del Messico.

Si tratta del secondo attacco a un bar in questo Stato messicano nelle ultime 48 ore. In precedenza uomini armati erano entrati in una rivendita di caffè della capitale, che come lo Stato si chiama Zacatecas, per uccidere due persone, tra cui una bambina di 13 anni.