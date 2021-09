La compagnia aerea che licenzia 593 dipendenti no vax

All'inizio del mese di agosto la United Airlines aveva chiesto a tutti i suoi dipendenti negli Stati Uniti di vaccinarsi contro il Covid-19: adesso si prepara a licenziare i 593 lavoratori che si sono rifiutati di sottoporsi al vaccino. Circa il 99% dei dipendenti della compagnia aerea ha scelto di farsi vaccinare, esclusi i 2mila dipendenti esentati per motivi religiosi o medici, e appunto i dipendenti no vax.

"Abbiamo richiesto le vaccinazioni per tutti i dipendenti United con sede negli Stati Uniti per un semplice motivo: garantire la sicurezza dei nostri dipendenti - hanno dichiarato in un messaggio il capo dell'azienda Scott Kirby e il funzionario delle relazioni pubbliche, Brett Hart - E la verità è che tutti sono più al sicuro quando tutti sono vaccinati ed e' richiesto perché il vaccino funzioni".

Linea dura quindi contro i 593 dipendenti che non hanno fornito la prova della vaccinazione: l'azienda avvierà un processo di licenziamento secondo una procedura negoziata con i sindacati: "È stata una decisione incredibilmente difficile, ma garantire la sicurezza della nostra squadra è sempre stata la nostra priorità".

Secondo l'Agenzia federale degli Stati Uniti per l'applicazione delle leggi contro la discriminazione sul posto di lavoro o l'obiezione religiosa, i datori di lavoro hanno tutto il diritto di richiedere ai propri dipendenti che si recano sul posto di lavoro di essere vaccinati, tendendo sempre conto delle eccezioni mediche. In un primo momento la United Airlines aveva deciso di collocare i dipendenti a cui era stata concessa un'esenzione in congedo non retribuito, ma essendo in corso una procedura legale avviata dai dipendenti ai quali è stata negata l'esenzione, queste persone restano per il momento in azienda fino al 15 ottobre in attesa di una decisione.

United Airlnes è l'unico vettore principale degli Stati Uniti ad imporre il vaccino. Delta Airlines prevede di iniziare a far pagare i dipendenti non vaccinati sul piano sanitario della società un supplemento di 200 dollari ogni mese, a partire dal 1 novembre. American Airlines e Southwest Airlines hanno entrambi incoraggiato i vaccini. Il mandato ha diretto l'Occupational Safety and Health Administration a sviluppare una regola che richieda alle aziende con almeno 100 dipendenti di adottare la vaccinazione o programmi di test settimanali, con sanzioni fino a 14.000 dollari per la violazione.