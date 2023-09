La compagnia aerea che vi farà viaggiare senza vestiti

Preparare la valigia per un viaggio è per molti un'esperienza piuttosto stressante. Cosa portare e cosa no per ottimizzare lo (spesso ridotto) spazio nel bagaglio? Per rendere il viaggio ancora più piacevole ai suoi passeggeri c'è una compagnia aerea che ha deciso di offrire la possibilità di non portare nessun vestito, mettendoglieli lei personalmente a disposizione per tutta la durata della vacanza. La Japan Airlines, la compagnia di bandiera giapponese, ha avviato una sperimentazione di un anno di un servizio che consente ai viaggiatori di prenotare un set di abiti (che coprono diversi stili sartoriali e stagioni) e di riceverlo in albergo nel Paese al loro arrivo. Al termine del soggiorno, i vestiti vengono restituiti per essere lavati e reinseriti nel sistema.

Chiamato "Any Wear, Anywhere", gioco di parole in inglese che significa "ogni vestito in ogni luogo", il servizio sarà attivo fino alla fine di agosto 2024 e Japan Airlines sostiene che potrebbe anche contribuire a tagliare le emissioni di carbonio riducendo il peso trasportato dai suoi aerei. Secondo le stime di Any Wear, Anywhere, circa 10 chili di bagaglio risparmiato equivalgono a circa 7,5 chili di emissioni, l'equivalente di un asciugacapelli acceso 10 minuti al giorno per 78 giorni. "Amo viaggiare e sono stata in molti Paesi stranieri, ma ho sempre temuto di trascinarmi dietro i bagagli o di fare il bucato all'estero", ha raccontato Miho Moriya, che ha avuto l'idea e gestisce Any Wear, Anywhere per Sumitomo, la società giapponese che si occupa delle prenotazioni, delle consegne e del lavaggio degli abiti.

"Quando viaggio, le tre cose più importanti per me sono l'alloggio, il cibo e l'abbigliamento", ha affermato, aggiungendo: "Quando viaggiamo all'estero, ci sono hotel e ristoranti che forniscono alloggio e cibo in loco, ma non i vestiti. Perché dobbiamo portarci i vestiti da casa?". Moriya ha presentato l'idea del servizio attraverso una sfida imprenditoriale interna alla sua azienda e racconta che una volta approvata, dopo un ritardo dovuto alla pandemia, ci sono voluti "molti tentativi" per trovare una compagnia aerea disposta a supportarla. Gli utenti del servizio possono collegarsi al sito web e scegliere tra alcune opzioni: abbigliamento da donna o da uomo, stagione di riferimento, stile elegante o casual, numero di top e di slip e date di ritiro e restituzione. I capi scelti li attendono in hotel, a un prezzo che varia tra i 34 e i 48 dollari per l'intero periodo di noleggio.

Continua a leggere su Today.it