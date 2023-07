Il compagno le chiede di sposarla, lei dice 'sì' poi precipita dalla scogliera e muore

Doveva essere uno dei giorni più belli della loro vita, ed è invece diventato il più terribile. Una donna è precipitata da una scogliera alta 100 metri pochi minuti dopo che il suo compagno le aveva chiesto di sposarlo. Yesim Demir, 39 anni, stava festeggiando il suo fidanzamento con il fidanzato Nizamettin Gursu a Capo Polente, nel nord-ovest della Turchia, quando è tragicamente caduta nel dirupo. Lui le aveva appena chiesto di sposarlo quando i due erano saliti sulla scogliera per festeggiare e guardare il tramonto.

Come racconta il Daily Mirror, mentre tornava all'auto per prendere altre cose per il loro picnic, Nizamettin ha sentito improvvisamente un urlo ed è corso indietro per scoprire che quella che sarebbe dovuta diventare la sua futura moglie era precipitata dalla scogliera. "Avevamo scelto quel posto per avere un ricordo romantico dopo la proposta di matrimonio. Abbiamo bevuto un po' di alcol. È successo tutto all'improvviso. Lei ha perso l'equilibrio ed è caduta", ha dichiarato Gursu ai media locali.

