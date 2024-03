Concerto gratis di Madonna in spiaggia: attese tre milioni di persone

Il prossimo 4 maggio la cantante Madonna si esibirà in concerto sulla spiaggia di Copacabana di Rio de Janeiro, in Brasile. L'annuncio arriva dalla banca Itaú, sponsor dell'evento, che sarà unico nel suo genere e totalmente gratuito. Secondo le stime, sono attese almeno tre milioni di persone.

Madonna, concerto gratuito a Rio de Janeiro

L'Istituto ha confermato sui social una voce che girava giù da diversi giorni in città, condividendo un video in cui la cantante annuncia: "Brasile, sto arrivando". La notizia che Madonna avrebbe tenuto un concerto gratuito in città era stata riportata dalla stampa locale settimane fa e anche le autorità di Rio, come il sindaco, avevano citato il concerto come una certezza, ma finora non era stata confermata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Secondo i media locali, il concerto di Madonna a Copacabana potrebbe attirare tra i due e i tre milioni di persone. La spiaggia di Rio de Janeiro, a forma di mezzaluna, è teatro di un'enorme festa di Capodanno che attira centinaia di migliaia di persone, e in passato ha ospitato altri epici concerti gratuiti, come quello dei Rolling Stones nel 2006. In queste settimana la cantante sta concludendo il suo Celebration Tour, organizzato per commemorare i 40 anni di musica. La sua ultima tappa (l'unica in America Latina) è stata Città del Messico alla fine di aprile, ma alla fine il tour si concluderà con uno spettacolo gratuito sulla spiaggia di Rio de Janeiro.