È stato condannato a morte l'autore della strage alla sinagoga di Pittsburgh

È stato condannato a morte l'uomo armato che il 27 ottobre del 2018 sparò e uccise 11 persone e ne ferì sette, tra le quali cinque agenti di polizia intervenuti per fermare l'assalitore, nella sinagoga Tree of Life di Pittsburgh: fu l'attentato antisemita con più vittime nella storia degli Stati Uniti. Si è concluso con la pena più dura il processo a Robert Bowers, che ora ha 50 anni.

I 12 giurati hanno così deciso all'unanimità per la pena capitale, altrimenti Bowers sarebbe stato condannato all'ergastolo ostativo. Nei confronti di Bowers sono stati presentati 63 capi d'accusa, inclusi quelli per crimini di odio e ostruzione al libero esercizio della religione. Per compiere la strage Bowers usò un fucile d'assalto AR-15 e altre armi. Lo scorso giugno, i legali di Bowers avevano offerto un'ammissione di colpevolezza in cambio del carcere a vita, ma l'accusa aveva rifiutato il compromesso, preferendo portare il caso a processo con la richiesta della pena di morte. Condanna che è arrivata oggi 2 agosto.

Si tratta della prima condanna a morte imposta da un tribunale federale durante la presidenza di Joe Biden, che ha reintrodotto la moratoria delle esecuzioni federali che era stata interrotta da Donald Trump.