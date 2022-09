Il conduttore della tv argentina che festeggia la morte della Regina

Non tutti nel mondo piangono la scomparsa della Regina Elisabetta II, morta lo scorso 8 settembre all'età di 96 anni dopo 70 anni di lungo regno. In alcuni paesi, molti dei quali hanno subito il peso della colonizzazione dell'Impero Britannico, diverse persone hanno festeggiato la dipartita di The Queen.

Quando la notizia della morte di Elisabetta II ha fatto il giro del mondo, il giornalista argentino Santiago Cuneo, ha stappato una bottiglia di champagne in diretta tv. Il cronista, conduttore del programma 'Cuneo al mediodia', ha brindato deridendo la Regina in diretta, tra le risate degli ospiti presenti. "Finalmente questa vecchia nazista è morta, è finita una volta per tutte, applausi fragorosi per Satana che l'ha portata via. Gli ho promesso che avremmo brindato quando questa spazzatura britannica fosse morta, questa sporcizia di Lucifero". Sono alcune delle frasi che ha pronunciato il giornalista argentino.

In un clima di festa nello studio televisivo, Cuneo ha spiegato ai telespettatori che "Stiamo festeggiando. È stato un tormento. Questo ammiratore di Hitler è finalmente giunto al termine".

Le parole del giornalista hanno suscitato numerose critiche in Argentina. Su Twitter il video è diventato virale e la gran parte degli utenti si è dissociata dal gesto del giornalista. Cuneo, oltre a essere un giornalista, è anche un politico facente parte del Partito Giustizialista, partito politico di orientamento peronista e populista dell'Argentina, fondato nel 1947 da Juan Domingo Perón come Partito Peronista.

Il rancore nei confronti della monarchia britannica è da attribuire agli antichi dissapori che intercorrono tra Gran Bretagna e Argentina dopo la guerra per il controllo delle isole Falkland-Malvinas. combattuta tra aprile e giugno del 1982. Conflitto che terminò con la vittoria di Londra, nonostante Buenos Aires abbia continuato a rivendicarne il possesso, vista la vicinanza geografica. Anche il governo argentino ha accolto con freddezza la notizia della morte della regina Elisabetta II.