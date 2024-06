Conduttrice tv uccisa dal marito (che si suicida): in casa trovati i 3 figli piccoli

Victoria Vera Blyth, cantante e conduttrice tv di 40 anni, è stata trovata senza vita all'interno dell'abitazione in cui viveva insieme alla famiglia ad Ankara, in Turchia. Ad ucciderla il marito, il 53enne David Thomas Blyth, imprenditore scozzese nel settore petrolifero, che dopo aver aperto il fuoco contro la moglie ha rivolto l'arma contro se stesso, togliendosi la vita. Un delitto sconvolgente, avvenuto mentre in casa erano presenti i tre figli della coppia, di 4, 10 e 14 anni.

La presentatrice e l'imprenditore erano sposati dal 2014 e nel 2019 si erano trasferiti in Turchia, secondo le prime indiscrezioni riportate dai quotidiani turchi, la lite terminata in delitto sarebbe stata scatenata da alcuni messaggi trovati dall'uomo sul cellulare della moglie. I tre figli, che si trovavano in casa al momento della tragedia, sono stati affidati ai parenti della mamma, che nel frattempo hanno raggiunto Ankara. La polizia ha aperto un'indagine, con gli inquirenti che, almeno per il momento, non hanno fornito ulteriori dettagli.

Nata in Sudafrica, Victoria si era trasferita in Repubblica Ceca da adolescente continuando gli studi di musica. Il successo è arrivato nel 2004 con il suo primo album e una cover di "Hotel California" degli Eagles. La sua carriera nel mondo dello spettacolo è poi proseguita in televisione: la 40enne è stata anche co-conduttrice del Morning Show su Europe 2 per l'emittente ceca Leoš Mareš.

Alexandra, sorella della conduttrice, ha pubblicato su Instagram un messaggio in ricordo di Victoria: "È con profonda tristezza e dolore che devo annunciare che la mia amata e bellissima sorella, il sole della nostra vita, ci ha lasciato per sempre. Per favore dateci tempo e rispettate la privacy nostra e dei bambini". Il corpo senza vita di David Blyth è stato già consegnato alla famiglia per il rimpatrio in Scozia, mentre il cadavere di Victoria dovrebbe restare in Turchia.