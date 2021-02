"La democrazia è sotto attacco"

"L'America è tornata, l'Alleanza atlantica è tornata". Con queste parole il neo presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha scaldato la Conferenza sulla sicurezza in corso a Monaco. Soprannominata “la Davos della Difesa”, riunisce una volta l’anno il gotha della diplomazia internazionale.

La sfida con la Cina e con la Russia

"Doppiamo prepararci per una competizione a lungo termine con la Cina", ha affermato il Presidente americano Joe Biden, sottolineando che la "competizione con la Cina sarà dura". E su questo fronte, "Stati Uniti ed Europa dovranno stare insieme, avere le idee chiare su quali sono le alleanze storiche e su quello che richiedono".

Parole forti quelle del Presidente americano che ha denunciato la sfida posta dalla Russia che "vuole indebolire l'unità transatlantica".

"La sfida posta da Mosca è diversa da quella posta dalla Cina, ma non è per questo meno reale. È di importanza cruciale riconoscerlo per proteggere la nostra sicurezza collettiva", ha precisato il Presidente americano, citando lo sforzo del Cremlino "per indebolire il progetto europeo e l'unità transatlantica". Perché "per Mosca è più facile prevaricare i Paesi singoli che negoziare con la comunità transatlantica".