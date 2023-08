La conferenza di pace sull'Ucraina che fa arrabbiare la Russia

Era partito con poche aspettative, ma gli esiti del vertice per la pace in Ucraina - che si è chiuso ieri 6 agosto a Gedda, in Arabia Saudita - lasciano ben sperare. È vero: è stata una riunione lontana dai riflettori, che ha fatto seguito a quella di fine giugno a Copenaghen, in Danimarca, che aveva il preciso obiettivo di convincere alcuni tra i Paesi più scettici a prendere una posizione più netta riguardo la guerra in Ucraina e distanziarsi da Mosca.

Ma, rispetto al vertice di Copenaghen, il summit saudita sembra aver registrato dei progressi sostanziali. Nel Paese scandinavo, infatti, erano presenti le delegazioni di governi membri della Nato e si erano fatti vivi solo 13 Stati. In Arabia Saudita la platea è stata ben più estesa, allargandosi a Giordania, Qatar, Bahrein, India, Kuwait, Egitto, Sudafrica, Brasile, Argentina e Cile. E, soprattutto, alla Cina. L’unico Paese assente è proprio quello che ha scatenato la guerra. La Russia ha definito il vertice una "bufala", sostenendo che non c'è "alcun presupposto per la pace", lasciando quindi intendere che il conflitto in Ucraina proseguirà.

L'ira di Mosca

Tutti insieme allo stesso tavolo, con il G7, l'Ue e gran parte dei Paesi del Vecchio continente, per aumentare ulteriormente l'isolamento diplomatico della Russia: questo è stato il fil rouge che ha legato le conversazione del summit saudita. Mosca non ha fatto nulla per nascondere la sua irritazione al termine di un appuntamento che ha riunito una quarantina di Paesi - alcuni dei quali più vicini alla Russia che all'Occidente - per parlare di un negoziato che ponga fine al conflitto sulla base della formula proposta da Volodymyr Zelensky.

Durante il vertice si è discusso di pace a partire dal "piano ucraino in 10 punti", più volte indicato dai funzionari di Kiev come "l'unica via possibile". La formula sviluppata da Zelensky include il rispetto per l'integrità territoriale e la sovranità dell'Ucraina, il ripristino dei principi delle Nazioni Unite e l'adesione al diritto internazionale. Il Cremlino però giudica irricevibile il piano dell'Ucraina. Per Mosca infatti non ci sono dubbi: Kiev impedisce qualsiasi tentativo di dialogo per porre fine al conflitto lanciato il 24 febbraio 2022.

Ma se è vero che il vertice si è chiuso senza una dichiarazione finale, è anche vero che al summit tutti si sono trovati d'accordo su un punto: qualsiasi negoziato di pace non può prescindere dall'integrità territoriale ucraina e dal primato del diritto internazionale e della Carta dell'Onu. Si tratta di un'intesa che è stata accolta con favore dall'inviato di Kiev: "A Gedda c'è stato un passo avanti verso l'attuazione pratica delle iniziative di pace proposte dall'Ucraina. Sono emerse opinioni diverse ma abbiamo avuto una conversazione estremamente aperta e produttiva", ha sottolineato Andriy Yermak.

Ovviamente, Mosca non l'ha presa bene. "Senza la partecipazione della Russia e senza tener conto dei suoi interessi, nessun incontro sulla crisi ucraina ha il minimo valore aggiunto", ha affermato la portavoce della diplomazia russa, Maria Zakharova, commentando i colloqui di Gedda. Nella dichiarazione, pubblicata sul sito internet ufficiale del ministero degli Esteri russo, Zakharova ha bocciato la formula per la pace in dieci punti proposta dal presidente ucraino, che prevede il ripristino dell'integrità territoriale dell'Ucraina invasa dalle truppe russe.

Inoltre, ha detto che "vanno riconosciute le nuove realtà territoriali che si sono sviluppate" in Ucraina "a seguito dell'esercizio da parte degli abitanti delle nuove regioni russe del diritto all'autodeterminazione sancito dalla Carta delle Nazioni Unite". Zakharova si riferisce all'annessione illegale da parte della Russia di quattro regioni ucraine, quella di Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson, dove lo scorso autunno il Cremlino ha promosso dei "referendum" di annessione illegittimi, che sono stati bocciati dalla comunità internazionale.

Perché fa discutere la partecipazione della Cina

L'inviato cinese, il rappresentante speciale per gli Affari euroasiatici Li Hui, da fonti presenti alla riunione è stato descritto come piuttosto attivo. E ha dato il suo placet a un terzo incontro allo stesso livello, anche senza la presenza dei russi. Un cambio di passo o una conferma dei precedenti sviluppi? Il rappresentante speciale della Cina era volato lo scorso 15 maggio a Kiev, prima tappa di una missione europea che si è poi conclusa a Mosca. In quello che è stato un (fallimentare) tour diplomatico che lo ha visto impegnato anche in Polonia, Francia, Germania, il diplomatico di livello vice-ministeriale cinese ha portato avanti la volontà di Pechino di presentarsi come paese responsabile per trovare una soluzione politica alla guerra in Ucraina.

Come è accaduto nel vertice a Gedda. Per il ministero degli Esteri cinese, il summit saudita ha contribuito a "unificare la posizione internazionale in merito alla crisi ucraina". La Cina continuerà a dialogare con tutte le parti "per una soluzione politica della crisi ucraina", ha precisato Pechino, sottolineando che il rappresentante cinese "ha delineato la posizione e le proposte della Cina, ha ascoltato i punti di vista e le proposte di altri Paesi".

L’emissario di Pechino Li ha infatti percorso una strada già battuta. Il gigante asiatico, a un anno dallo scoppio del conflitto, ha proposto un position paper - o documento programmatico - di 12 punti con cui Pechino promuove un cessate il fuoco immediato senza obbligare la Russia a ritirarsi dai territori ucraini unilateralmente annessi. Tradotto: l'Ucraina deve abbandonare l'idea di ottenere tutti territori occupati dai russi, compresi quelli risalenti al 2014. Scenario respinto da Kiev.

Ma cosa significa nel concreto la presenza - inaspettata - della Cina a Gedda? La partecipazione della delegazione di Pechino, secondo alcuni osservatori, ha segnalato possibili cambiamenti nell'approccio del gigante asiatico sulla guerra in Ucraina, ma non dimostra certamente un'inversione di rotta nel suo sostegno a Mosca.

Facciamo un passo indietro. Dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina lanciata il 24 febbraio 2022, Pechino ha rifiutato di condannare la Russia per la guerra, offrendo una copertura diplomatica soprattutto in sede Onu. Ma i costi del conflitto si stanno dimostrando alti anche per la Cina, sia in termini diplomatici che economici. La relazione che lega la Cina alla Russia, ha osservato Alexander Gabuev, direttore del Carnegie Russia Eurasia Center di Berlino, "è di fondamentale importanza per alimentare la rivalità tra Pechino e Washington". Una rivalità, ha spiegato l'analista su Foreign Affairs, che viene vista dalla Cina come inevitabile. Tuttavia, ci sarebbero diversi vantaggi che Pechino trae dalla partnership con Mosca: il vassallaggio della Russia, l'arrivo in Cina di gas russo a prezzi stracciati e il rafforzamento militare bilaterale. Allo stesso tempo, precisa Gabuev, la Cina "pensa" che i legami "con gli Stati Uniti non miglioreranno sostanzialmente" se dovesse decidere di mollare il Cremlino a favore dell'Ucraina.

Così, il position paper cinese sulla guerra in Ucraina, presentato il 24 febbraio 2023, "è la migliore manifestazione di questo approccio attento, pragmatico e molto egoista", sostiene Gabuev. Ma la presenza di Li a Gedda è una ulteriore manifestazione della volontà della Cina di presentarsi come attore responsabile per la pace in Ucraina.

Ma la presenza di Pechino al vertice di Gedda si tradurrà in una pressione su Mosca per porre fine al conflitto? Al momento non esistono elementi per credere in un cambiamento così radicale da parte di Pechino. E le mosse della Russia non lasciano ben sperare: le recenti azioni del Cremlino dimostrano che Putin non sta cercando una via d'uscita dal conflitto. Anzi, la Russia sembra si stia preparando a una lunga guerra contro le truppe di Kiev.

Il coinvolgimento della Cina al summit di Gedda viene però visto come un grande traguardo diplomatico: Pechino era stata invitata ai colloqui di Copenaghen a giugno ma non vi ha partecipato. Così non è stato per il summit saudita. Segnale che il presidente cinese Xi Jinping vuole dare priorità alle relazioni con il principe saudita, Mohammed bin Salman, dopo il successo diplomatico ottenuto con il ristabilimento delle relazioni diplomatiche tra Iran e Arabia Saudita.

Quali sono i risultati possibili

L'unico risultato certo è il rilancio dell'iniziativa diplomatica e dell'immagine di un Paese, come l’Arabia Saudita, e del suo leader, il principe ereditario, bin Salman per riscattare la reputazione del Regno macchiata dal delitto del giornalista Jamal Khashoggi, dalla persecuzione di attivisti e oppositori e dal suo ruolo nella guerra in Yemen. La decisione di bin Salman di ospitare un vertice sulla pace in Ucraina sembra, quindi, essere un ennesimo passo per posizionarsi come mediatore a porre fine al conflitto, dopo i tentativi del Vaticano, della Turchia e Cina.

L'Arabia Saudita e diversi altri paesi, nel corso del summit, hanno definito le linee guida di un potenziale piano di pace per mettere fine alla guerra in Ucraina. E questo prevederebbe un cessate il fuoco su tutti i fronti e colloqui mediati dalle Nazioni Unite tra Russia e Ucraina. Il piano si baserebbe sulla salvaguardia dell'integrità territoriale dell'Ucraina e prevederebbe anche lo scambio di prigionieri di guerra. La prossima tappa della via diplomatica per il negoziato sarà a settembre a New York, all'Assemblea generale dell'Onu. Un appuntamento al quale Kiev vuole arrivare con il maggior numero di alleati possibile. Ma in assenza di una dichiarazione finale, per ora si naviga a vista.

