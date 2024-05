Rifiutano di convertirsi, 14 cristiani uccisi a colpi di machete e kalashnikov

Non si fermano le violenze nella Repubblica democratica del Congo. L'ultimo massacro avrebbe visto come vittime quattordici cittadini congolesi di fede cristiana, molti dei quali giovanissimi, che sarebbero stati uccisi a colpi di machete e kalashnikov in una zona della provincia del Nord Kivu per mano delle Forze alleate democratiche (Adf), il gruppo di ribelli affiliato dal 2019 allo Stato islamico e in guerra con l'esercito di Kinshasa per il controllo di questo territorio. Lo riporta il quotidiano Avvenire, che cita fondi della società civile.

La strage sarebbe avvenuta una decina di giorni fa nei pressi del centro di Eringeti e sarebbe confermata da un video diffuso dalle stesse Adf. Le immagini e gli audio mostrano i ribelli mentre costringono con la forza alcune persone a convertirsi all'Islam. Chi non ubbidisce viene ucciso. Si tratta dell'ennesima testimonianza degli omicidi commessi nei confronti della popolazione cristiana nel Nord Kivu da parte dei ribelli. L'ultimo attacco è avvenuto quatto giorni fa a Maji Moto, tra Oicha e Eringeti, e ha provocato almeno 4 morti.

Sempre nel Nord Kivu è in corso lo scontro tra l'esercito congolese e i ribelli filo ruandesi del movimento M23. Secondo l'ong Human rights watch, la risposta di Kinshasa ai ribelli starebbe avvenendo anche attraverso "presunte esecuzioni sommarie". La denuncia dell'ong fa riferimento in particolare a "due video registrati da soldati congolesi e ampiamente condivisi sui social network". Uno di questi, girato sulle rive del fiume Congo, mostra soldati che aprono il fuoco su due presunti golpisti disarmati, uno dei quali si butta in acqua nel tentativo di fuggire finché non compare una pozza di sangue, un soldato grida: "È morto!" e gli spari si fermano.