Marito e moglie scomparsi ai Caraibi, trovata la barca con tracce di sangue: "Uccisi da tre evasi in fuga"

Vendere tutto per acquistare un catamarano e realizzare il sogno di una vita: girare il mondo e godersi la pensione. Da una decina d'anni Kathy Brandel, 71 anni, e Ralph Hendry, 66, originari dello Stato della Virginia (Stati Uniti) vivevano sul "Simplicity", la loro imbarcazione.

Un lungo viaggio nei paradisi dei tropici che avrebbe trovato la più drammatica delle conclusioni. Tre evasi, detenuti in fuga da un carcere locale, avrebbero intercettato il mezzo e li avrebbero uccisi per poi, con ogni probabilità, gettare i cadaveri nell'oceano a un centinaio di chilometri dalla costa, tra Grenada e St. Vincent, nei Caraibi.

Di marito e moglie non si avevano notizie dal 18 febbraio scorso: l'ultima volta erano stati visti mentre mangiavano in un ristorante a St. George. Poco dopo quella sosta, non è chiaro come, hanno incrociato il gruppo di malviventi.

La barca è stata trovata a un centinaio di chilometri di distanza, al largo di Grenada, da un uomo che stava facendo un'escursione. La vela strappata. A bordo segni di colluttazione e tante tracce di sangue. I presunti assassini sono stati arrestati: Ron Mitchell, 30 anni, Trevon Robinson, 25 e Atiba Stanislaus, 23, con precedenti per rapina e stupro. Due di loro avrebbero già confessato. Le speranze di individuare i coniugi sono molto ridotte.