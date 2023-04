Connor Sturgeon: chi è il giovane killer di Louisville e perché gli Usa non fermano le stragi

Negli Stati Uniti delle armi facili, ancora una strage. Connor Sturgeon, 25 anni, dipendente della Old National Bank a Louisville, mezzo milione di abitanti nel Kentucky, è andato sul posto di lavoro armato con un fucile da guerra. Morte cinque persone (sei considerando il killer), otto ferite, di cui due in gravi condizioni e un poliziotto in fin di vita.

Connor Sturgeon, chi è il killer di Louisville

Il giovane, rimasto ucciso nel conflitto a fuoco con le forze dell'ordine, aveva manifestato poco prima ad amici e familiari l'intenzione di sparare; gli era arrivata di recente una lettera che preannunciava il licenziamento. La polizia è intervenuta in tre minuti, solo questo ha fatto sì che il bilancio non sia molto più pesante. Il killer stava trasmettendo la strage in streaming su Instagram (il video è stato poi rimosso). Ci sono state almeno 146 sparatorie di massa - definite come quelle in cui sono state uccise almeno quattro persone - finora nel 2023 negli Usa. 11mila persone sono morte per colpi d'arma da fuoco in 100 giorni circa quest'anno negli States. Il Kentucky è uno dei 26 stati che consentono alla maggior parte degli adulti di età superiore ai 21 anni di acquistare e portare con sé un'arma da fuoco senza licenza.

Le vittime sono state tutte identificate: Joshua Barrick, 40 anni; Juliana Farmer, 45 anni; Tommy Elliot, 63 anni; James Tutt, 64 anni, Deana Eckert, 57 anni. La sparatoria è iniziata in East Main Street subito dopo le 8:30, ha detto la polizia, circa 30 minuti prima che la banca aprisse al pubblico. È successo durante una riunione mattutina dei dipendenti, con alcuni presenti fisicamente e altri collegati da remoto. Rebecca Buchheit-Sims, manager della banca, ha detto alla Cnn di aver visto dal suo computer i colleghi che venivano uccisi.

Sturgeon lavorava in banca da più di un anno ma era stato informato che sarebbe stato licenziato, secondo una fonte delle forze dell'ordine a conoscenza delle indagini. Il giovane ha scritto una nota ai suoi genitori e a un amico indicando che avrebbe aperto il fuoco in banca Non è chiaro se quella nota fosse cartacea o inviata via e-mail. Ha scritto sul suo profilo LinkedIn di aver lavorato come stagista in banca per tre estati consecutive tra il 2018 e il 2020 prima di entrare a tempo pieno nel giugno 2021. Si era laureato presso l'Università dell'Alabama nel dicembre 2020 con una laurea e un master in finanza. Un ex compagno di classe del liceo che conosceva bene lui e la sua famiglia ha detto di non aver mai notato alcun segnale di allarme: "Era davvero un bravo ragazzo che proveniva da una buona famiglia. Non ha senso".

In un saggio universitario del 2018 pubblicato sul sito web CourseHero, un utente identificato come uno studente dell'Università dell'Alabama di nome Connor Sturgeon ha scritto di aver avuto problemi ad adattarsi a scuola: "La mia autostima è stata a lungo un problema per me", si legge nel saggio. “Essendo in ritardo nelle scuole medie e superiori, ho faticato in una certa misura ad adattarmi, e questo mi ha dato un'immagine di me alquanto negativa che persiste ancora oggi. Fare amicizia non è mai stato particolarmente facile, quindi ho più esperienza di altri nell'operare da solo".

Le stragi negli Usa sono quotidiane

La strage delle scorse ore è solo l'ultimo capitolo della violenza armata di massa, un fenomeno unicamente americano. Ci sono state almeno 145 sparatorie di massa ("mass shooting") negli Stati Uniti quest'anno, secondo i dati del Gun Violence Archive, che definisce una sparatoria di massa quella in cui vengono uccise almeno quattro persone, escluso l'assassino.

La pistola usata nella sparatoria era un fucile AR-15. L'AR-15, un fucile semiautomatico, è il fucile sportivo più popolare negli Stati Uniti e circa 24,6 milioni di persone hanno posseduto un AR-15 o un fucile simile, secondo il National Firearms Survey. L'AR-15 è stata l'arma usata in molte delle più atroci sparatorie di massa della memoria recente, inclusa la scuola Sandy Hook nel Connecticut. E poi la strage del teatro Aurora, in Colorado; la strage a una festa di San Bernardino, in California; la strage in un supermercato di Buffalo, New York. A Nashville, solo due settimane fa, un killer ha usato un'arma AR-15 e altre due pistole in una sparatoria di massa in una scuola elementare cristiana privata, uccidendo tre adulti e tre bambini di 9 anni.

Biden: "Quando agiranno i repubblicani al Congresso?"

Il presidente Joe Biden ha condannato le ultime sparatorie di massa e ha invitato i repubblicani al Congresso ad agire sulle leggi sulle armi. " Ancora una volta, la nostra nazione piange dopo un insensato atto di violenza armata. Jill e io preghiamo per le vite perse e ferite dalla sparatoria di oggi. Troppi americani stanno pagando con la vita il prezzo dell'inerzia. Quando agiranno i repubblicani al Congresso per proteggere le nostre comunità?" si legge in un tweet. La risposta, come vedremo probabilmente è: non molto presto

Once again, our nation mourns after a senseless act of gun violence – Jill and I pray for the lives lost and impacted by today's shooting.



Too many Americans are paying for the price of inaction with their lives.



When will Republicans in Congress act to protect our communities? — President Biden (@POTUS) April 10, 2023

Armi facili negli Usa: come stanno le cose

Cosa è stato fatto di concreto negli ultimi anni per provare quantomeno a frenare le stragi quotidiane in Nordamerica ? Joe Biden un mese fa ha firmato un ordine esecutivo per cercare di limitare l'uso di armi d'assalto. Ma è come provare a fermare il vento con le mani negli Stati Uniti delle armi facili.

Nei piani dell'amministrazione l'ultimo ordine esecutivo farà sì "che un numero minore di armi vengano vendute senza controlli sugli acquirenti, e quindi meno armi finiscano in mano di pregiudicati o persone con precedenti di violenze domestiche", ma non è stato, nei fati, possibile quantificare quanti controlli in più potranno essere realizzati rispetto agli oltre 31 milioni del 2022. L'obiettivo è fare più verifiche prevenitve su chi acquista armi da fuoco. Niente armi a criminale violento, a molestatori o stalker conclamati. L'ordine esecutivo punta anche ad aumentare l'uso effettivo delle leggi delle "red flags", cioè le notifiche di allarme che dovrebbero quindi avvisare i venditori su acquirenti a rischio, rafforzare le misure per chiamare l'industria che produce armi a rispondere delle sue responsabilità e accelerare gli sforzi delle forze dell'ordine per identificare e catturare i responsabili di sparatorie. Biden ha anche chiesto alla Federal Trade Commission di diffondere un rapporto pubblico su come l'industria delle armi pubblicizza i suoi prodotti, anche ai minori.

Dopo alcune stragi a gennaio, alcuni senatori democratici avevano presentato in Senato dei disegni di legge per il divieto delle armi d'assalto e per l'innalzamento in tutti gli stati a 21 anni del limite per l'acquisto di armi. Misure che Joe Biden aveva lodato: "Chiedo al Congresso di agire rapidamente e far arrivare sulla mia scrivania il divieto delle armi d'assalto", affermava Biden. Ma il percorso di proposte di legge di quel tipo è storicamente molto accidentato negli States. Non passano, trovano la strada sbarrata. Più di 4 statunitensi su 10 vivono in una famiglia che possiede almeno un'arma da fuoco. E ci sono circa 393,3 milioni di armi per 330 milioni di abitanti.

In passato il New York Times aveva pubblicato un'inchiesta secondo cui gli statunitensi dopo il massacro della Sandy Hook Elementary School, in cui morirono 27 persone, per lo più bambini tra i 6 e i 7 anni, acquistarono, in solo mese, circa 2 milioni di pistole. In pratica, quando si verifica un attacco, le vendite di armi da fuoco aumentano repentinamente. Ma le vendite di pistole e fucili sono cresciute anche all'inizio della pandemia, nella prima fase di restrizioni.

Stragi con armi da fuoco legalmente detenute

Nella storia recente tutti i tentativi di modificare le leggi sul libero possesso delle armi sono stati stoppati sul nascere, anche, se non soprattutto, grazie al potere della lobby armiera nell'attività legislativa e per l'intransigenza della destra repubblicana, per cui il libero possesso di armi da fuoco è un punto fermo e inscalfibile. La scorsa estate il presidente Biden ha firmato una legge sulle armi, considerata la più significativa negli ultimi 30 anni. Prevede controlli più serrati per gli acquirenti di età inferiore ai 21 anni, 11 miliardi di dollari di finanziamenti per la salute mentale e 2 miliardi di dollari per i programmi di sicurezza scolastica. Corposi i finanziamenti per gli Stati che si impegnano a ridurre la possibilità che le armi finiscano nelle mani di individui considerati un pericolo per se stessi o per gli altri e si è anche posto fine alla cosiddetta "scappatoia del fidanzato", bloccando la vendita di pistole a quanti sono accusati di violenze domestiche anche contro i partner non sposati. Tuttavia, il provvedimento non interviene sulla vendita di fucili di assalto né su quella dei caricatori ad alta capacità.

Il secondo emendamento della costituzione degli Stati Uniti d'America protegge il diritto di detenere e portare armi: "Essendo necessaria alla sicurezza di uno Stato libero, una ben organizzata Milizia, il diritto dei cittadini di detenere e portare Armi, non potrà essere violato", recita il testo. Gavin Newsom, democratico molto stimato, oltre che governatore della California, lo definisce ormai "un patto suicida". Newsom ha chiarito di non avere "alcuna opposizione ideologica" contro le persone che "responsabilmente" possiedono armi, se vengono fatti controlli sui precedenti penali e se viene fornita formazione su come usarle.

Il tema delle armi facili avrà un ruolo centrale nella campagna elettorale