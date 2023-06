Conor McGregor accusato di violenza sessuale

Conor McGregor, la star delle arti marziali miste, è accusato di violenza sessuale nei confronti di una donna nei bagni dello stadio Kaseya Center durante le Nba Finals fra i Miami Heat e i Denver Nuggets. McGregor ha negato le accuse. "Siamo a conoscenza delle accuse e stiamo conducendo un'indagine", affermano i Miami Heat, i padroni di casa della partita. Ma procediamo con ordine.

Una donna accusa McGregor di averla aggredita "violentemente" in un bagno del Kaseya Center venerdì scorso, secondo le lettere dell'avvocato della vittima citate da vari media a stelle e strice, tra cui ESPN e TMZ Sports. L'irlandese avrebbe "baciato in modo aggressivo" la donna tentando poi di costringerla a diversi atti sessuali sotto costrizione.

Barbara Llanes, legale dell'atleta, ha detto all'AFP che l e accuse "sono false. Il signor McGregor non dovrebbe essere intimidito", ha detto. La polizia di Miami ha spiegato che la loro unità "vittime speciali" ha iniziato a indagare sui fatti dopo che domenica scorsa è stata presentata una denuncia circostanziata. "L'indagine è aperta e nessuna informazione aggiuntiva può essere comunicata in questa fase", ha scritto la polizia in un comunicato, senza fare il nome di Conor McGregor .

Sia la NBA che i Miami Heat hanno dichiarato di essere a conoscenza delle accuse e di attendere i risultati delle indagini. McGregor , ospite della partita di venerdì per un evento pubblicitario in programma, aveva già destato perplessità prendendo a pugni una mascotte dei Miami Heat in campo. Trasportato in ospedale, l'uomo che indossava il costume della mascotte è uscito in serata dopo che gli erano stati prescritti antidolorifici.

McGregor, 34 anni, è una delle più grandi star globali nella storia della lega di arti marziali miste UFC (Ultimate Fighting Championship). Per un periodo deteneva i titoli dei pesi piuma e dei pesi leggeri. Nel 2017 ha fatto il suo debutto nel mondo della boxe professionistica, perdendo contro l'imbattuto Floyd Mayweather. Nel 2021, la rivista Forbes lo ha posizionato al primo posto nella classifica degli atleti più pagati al mondo, con un patrimonio complessivo di 180 milioni di dollari.

