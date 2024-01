Dalle città fantasma alla bancarotta: così il simbolo della bolla immobiliare cinese scuote la finanza mondiale

Tempo scaduto per Evergrande. Dall'Alta Corte di Hong Kong è arrivata la temuta sentenza: l'ordine di liquidazione del gruppo immobiliare cinese, il più indebitato al mondo. Cade una nuova tegola finanziaria sullo sviluppatore immobiliare, che ha costruito in Cina vere e proprie città fantasma dove i condomini sono costretti a vivere in abitazioni spoglie e vuote, in cui non ci sono nemmeno le finestre. E senza dimenticare i numerosi appartamenti invenduti: circa 7,2 milioni di case in tutta la Repubblica popolare. Una condizione che ha portato il colosso immobiliare a gestire il crack finanziario e la rabbia di migliaia di acquirenti insoddisfatti.

Per questo, Linda Chan, la giudice di Hong Kong che presiede il caso, ha deciso di emettere l'ordinanza di liquidazione la mattina del 29 gennaio, citando l'incapacità di Evergrande di presentare una proposta di ristrutturazione del debito di oltre 300 miliardi di dollari statunitensi a causa del mancato raggiungimento dell'accordo con i principali creditori, dopo che la maratona negoziale del weekend che si è conclusa con un nulla di fatto.

Cosa succede ora?

La decisione dell'Alta Corte di Hong Kong non segna però la parola fine per Evergrande. La società può ancora ricorrere in appello. Dopo aver emesso l'ordine di liquidazione che pone le basi per uno dei più grandi casi di liquidazione della Cina, la giudice ha nominato la società di consulenza per la ristrutturazione Alvarez & Marsal, che tra i casi in passato si è occupata di Lehman Brothers, per la liquidazione. La società di consulenza diventa così il liquidatore provvisorio di Evergrande che dovrà iniziare a gestire la ristrutturazione del debito con i creditori e prendere il controllo dei suoi beni, libri e registri.

Però, Alvarez & Marsal presumibilmente non potranno mettere mano sulle azioni di Evergrande nel territorio della Repubblica popolare. Davanti all'ordinanza del tribunale si presentano sfide inter-giurisdizionali. Facciamo chiarezza. Dato che la decisione ha avuto luogo a Hong Kong (che ha una giurisdizione diversa da quella cinese), qualsiasi sequestro dei beni dell'azienda in Cina potrebbe richiedere una decisione legale separata, che deve essere presa nelle aule della Repubblica popolare. C'è quindi l'alta probabilità che i tribunali cinesi possano rifiutarsi di riconoscere o assistere i liquidatori di Hong Kong in diversi modi, per proteggere i cittadini cinesi che sono coinvolti in primo piano con l'acquisto di appartamenti i cui lavori non sono ancora iniziati.

La decisione del tribunale di Hong Kong consentirà a un liquidatore di tentare di assumere il controllo delle azioni di Evergrande al di fuori della Cina. Poiché la stragrande maggioranza degli asset è onshore, i liquidatori dovranno valutare se vi sia un valore in queste azioni una volta soddisfatti i creditori prioritari. Ma sarà necessario del tempo, mesi o addirittura anni, affinché il liquidatore offshore nominato dai creditori assuma il controllo delle filiali nella Cina continentale.

L'incapacità del colosso di risollevarsi dal debito

Come si è arrivati alla decisione della liquidazione del gruppo immobiliare più indebitato al mondo? Facciamo un passo indietro. Lo scorso agosto, il colosso Evergrande ha dichiarato bancarotta presso una corte di New York, chiedendo la protezione dai creditori. Schiacciato da 333 miliardi di dollari statunitensi di passività, Evergrande è diventato l'emblema della crisi immobiliare in Cina, mettendo così in discussione la crescita sfrenata del settore del real estate che ha rappresentato per decenni il 20 per cento del Pil della Repubblica popolare. La crisi del settore in Cina era evidente da tempo e il Partito comunista è corso ai ripari per frenare un mercato che andava a ruota libera. I tentativi messi in campo dal presidente Xi Jinping, che nel 2020 ha imposto una legge per azzerare i prestiti bancari agli sviluppatori cinesi fortemente indebitati, hanno permesso a colossi come Evergrande di sopravvivere con continui pagamenti di bond in scadenza e annunci di ristrutturazione del debito. I guai per Evergrande sono aumentati nel 2021, quando il colosso è andato in default più volte, perdendo 81 miliardi di dollari nel 2021 e nel 2022. Venne annunciato così un piano di ristrutturazione del debito offshore, che non ha però avuto successo.

L'istanza di liquidazione era stata presentata nel 2022 dal creditore offshore Top Shine Global, nel tentativo di recuperare 862,5 milioni di Hong Kong (110,4 milioni di dollari statunitensi) da un investimento fallito in Evergrande effettuato nel marzo 2021. All'inizio le trattative sembravano aver preso il giusto binario, ma dopo qualche mese si sono arenate, quando diversi dirigenti di alto livello sono stati arrestati e pure Hui Ka Yan, il presidente della società, è stato messo "sotto sorveglianza" dalla polizia. La giudice Linda Chan ha stabilito che il capo Hui Ka Yan, noto come Xu Jiayin e che è sotto indagine penale, non controllerà più la società e la sua gestione più ampia sarà rinnovata nel tentativo di attenuare i timori dei creditori.

Quali sono le conseguenze sull'economia cinese e globale?

Che impatto avrà la decisione sull'economia cinese? È probabile che la liquidazione di Evergrande diminuisca ulteriormente la fiducia nel mercato immobiliare in difficoltà della seconda economia mondiale e provochi turbolenze sul mercato azionario, che il governo cinese ha recentemente cercato di stabilizzare di nuovo per rafforzare la fiducia degli investitori stranieri. Gli analisti non sembrano eccessivamente preoccupati in quanto ritengono che le autorità gestiranno questa liquidazione in modo da non causare effetti di contagio importanti ad altri settori dell'economia.

La sentenza infatti non implica infatti la sospensione immediata dei lavori di costruzione di Evergrande. Secondo il rapporto annuale 2022, il colosso immobiliare ha all'attivo più di 1.200 progetti di costruzione, alcuni dei quali devono essere ancora completati. Senza dimenticare i numerosi appartamenti invenduti. Di quante abitazioni parliamo? Alla fine dello scorso agosto, la superficie complessiva delle case invendute ammontava a 648 milioni di metri quadrati, stando agli ultimi dati dell'Ufficio nazionale di statistica cinese. Ciò equivarrebbe a 7,2 milioni di case, secondo i calcoli della Reuters, basati sulla dimensione media di un appartamento di 90 metri quadrati. Una eccessiva mole di appartamenti vuoti disseminati in tutto il paese che potrebbe non essere riempita nemmeno da tutti i 1,4 miliardi di cinesi, stando a quanto sottolineato da un ex funzionario del Partito comunista in quella che sembra una aperta critica al settore immobiliare.

La decisione ha avuto ripercussione anche sul settore finanziario. In seguito all'annuncio, le azioni del Gruppo Evergrande alla Borsa di Hong Kong sono crollate di quasi il 21 per cento, quelle dell'Evergrande New Energy Vehicle del 18 per cento e quelle dell'Evergrande Property Services Group Limited del 2,5 per cento, inducendo il gruppo a sospendere la negoziazione delle proprie azioni.