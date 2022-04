Quando conosceremo le conseguenze del lockdown di Shanghai

Il lockdown a Shanghai, imposto da settimane per frenare l’ondata di contagi di Covid-19, è uno stress test per gli investitori mondiali, società commerciali e gestori della logistica. La megalopoli cinese è uno dei più grandi porti del mondo e il rallentamento delle sue operazioni rischia di avere conseguenze su tutte le catene di approvigionamento mondiale. Effetti che saranno evidenti tra almeno 40 o 50 giorni, periodo corrispondente al tempo medio di percorrenza di un container che da Shanghai deve arrivare nei porti più lontani.

Lo scalo di Shanghai è cruciale per diversi Paesi del mondo. Come sottolinea il Sole 24 Ore, i porti asiatici rappresentano il 79,3 per cento del traffico totale delle merci, mentre gli scali europei e statunitensi coprono rispettivamente il 12,7 per cento e il 6,4 per cento del totale. In particolare, il porto di Shanghai gestisce alti valori di traffico, superiore fino a quattro volte a quello di Los Angeles. Il traffico della città cinese è per il 70 per cento legato ai cargo, l’11 per cento alle navi container, l’11 per cento tanker di petrolio e il 3 per cento al trasporto del pesce, secondo i dati della testata economica.

Il peso della legge sui dati personali

È difficile attualmente comprendere l’entità del danno derivante dal lockdown cinese. E, soprattutto, è complesso valutare la gestione degli scambi commerciali a Shanghai. Questo perché in Cina dallo scorso 1° novembre è entrata in vigore la legge sulla protezione delle informazioni personali, la Personal Information Protection Law. La norma, che ha caratteristiche analoghe all’europea General Data Protection Regulation (Gdpr) entrata in vigore nei 27 Stati membri dal 2018, è rilevante per ogni azienda – anche straniera - che opera nel mercato cinese. Introdotta da Pechino per contrastare il monopolio dei big del settore tecnologico, la legge disciplina il trattamento dei dati e bilancia performance economiche.

Analogamente a quanto accade con il Gdpr, la Personal Information Protection Law cinese prevede che le persone siano a conoscenza delle informazioni personali raccolte, potendo pronunciarsi sull’utilizzo dei dati e la loro eventuale cancellazione dai data-base. Tuttavia, la norma fornisce un'ampia discrezionalità alle autorità di regolamentazione cinesi, la Cybersecurity authority of China, per la sua applicabilità.

Le organizzazioni che monitorano le attività industriali o commerciali in Cina devono così rispettare regole rigorose in materia di classificazione, archiviazione e trasferimenti transfrontalieri dei dati, nonché la trasparenza sul consenso degli utenti prima di procedere alla pubblicazione dei dati.

Il limite legislativo è reso più evidente in queste settimane di lockdown. Stando a quanto scrive Reuters, le aziende hanno difficoltà a ottenere informazioni sui movimenti delle merci nei porti cinesi, a causa della legge che ha limitato la condivisione dei dati. Le compagnie di navigazioni sono quindi costrette a fare ricorso a un monitoraggio satellitare, e perciò meno accurato, per monitorare i dati del traffico portuale.

L’alternativa ai porti di Shanghai

La mancanza di dati certi ha conseguenze negative sulla supply chain. Nel mercato globale interconnesso, i porti cinesi vengono sostituiti da altri scali, sempre nella regione asiatica. Ho Chi Minh, in Vietnam, potrebbe diventare così una valida alternativa per le navi cargo che vedono il loro ingresso sbarrato in Cina. Il porto vietnamita ha già ricevuto in passato un interesse globale: nel 2020, scrive il Sole, in piena crisi commerciale tra Usa e Cina, Ho Chih Minh ha guadagnato il 72,5 per cento arrivando a 10,9 milioni di TEU.

I cargo commerciali internazionali sono attualmente in attesa di entrare nel porto della città e lo stallo non fa altro che esacerbare i problemi legati alla catena di approvvigionamento globale. L'interruzione delle attività portuali lasciano le imprese di fronte a uno scenario preoccupante: l'esaurimento delle merci. Ma solo tra qualche mese scopriremo i danni della sospensione delle operazioni del porto Shanghai.