La controffensiva Ucraina: in prima linea tra i soldati che cercano di riconquistare Kherson

Il comandante Validol dimostra meno dei suoi anni ed è gentile con gli ospiti ma risoluto con i suoi militari, che lo rispettano e lo seguono non appena impartisce un ordine. Validol ha iniziato la sua formazione militare a 14 anni ed ora è un maggiore dell'esercito ucraino. Si trova sul fronte di Kherson. Lo abbiamo raggiunto lunedì 29 agosto, proprio il giorno in cui è scattata la controffensiva ucraina per riconquistare la regione meridionale occupata dalla Russia a marzo.

"La guerra, per me, è iniziata nel 2014 a Donetsk", dice il comandante, intervistato dall'attivista Olena Kozlovska mentre i suoi uomini e le sue donne preparano la battaglia: "Questo è il nostro territorio. La nostra gente è molto motivata. Noi siamo di fronte a un bivio: o perdiamo tutto o vinceremo. E quindi vinceremo". E, rivolgendosi all'opinione pubblica europea e italiana, suggerisce di "ascoltare meno la propaganda russa" e tenere presente che questa guerra, o 'operazione speciale' come la chiamano in Russia, è iniziata molti anni fa in Donbas: "L'hanno iniziata nel 2014, e ho visto tutto con i miei occhi".

La tiktoker

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul fronte si trova anche Akula, che significa squalo. È una ragazza e una tiktoker abbastanza seguita in Ucraina. "Vinceremo? Certo, non potrebbe essere altrimenti", dice: "Negli ucraini scorre il sangue del popolo libero". E alle donne come lei, che però non possono prendere parte ai combattimenti, lancia un messaggio: "Possiamo avere diversi fronti ma un unico scopo". La resistenza ucraina è fatta di armi, ma anche di tanto altro. La partecipazione della popolazione a diverse attività di supporto è stata spesso citata come esempio della volontà di tutto il popolo di non farsi sopraffare. "Alle prossime generazioni - conclude Akula - auguro e dico di amare l'Ucraina. 'Combattete e vincerete'". Una celebre citazione del poeta nazionale, Taras Shevchenko.

Il paramedico

Al fronte è stata allestita anche una struttura d'emergenza per curare i feriti. "Prima avevamo solo un medico per trenta persone", spiega Oleksandr Shevchuk, paramedico in servizio: "Ora ho due aiutanti e stiamo formando altri medici. Il nostro lavoro dipende molto dal tipo di giornata: ci sono giorni con zero feriti e giorni in cui ne arrivano anche tre o quattro. Se non abbiamo feriti, andiamo a dare una mano ad altre strutture. L'emergenza non è necessariamente dove siamo noi". Negli ultimi giorni, caratterizzati da una fase di attacco, ci sono stati quattro feriti di cui uno grave: "Stavano viaggiando su una strada", dice, "e sono finiti su una mina, che è esplosa".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le interviste al fronte sono state realizzate da Olena Kozlovska. Il montaggio è di Giampaolo Mannu

Continua a leggere su Today.it