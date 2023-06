La guerra dei ponti aspettando "il giorno più lungo": ecco perché la controffensiva ucraina deve ancora iniziare

Per l'Ucraina sarebbe molto più facile riprendersi la Crimea piuttosto che strappare alle truppe russe il Donbass. Ma è ancora troppo presto per capire come finirà la guerra in Ucraina anche perché l'annunciata controffensiva di Kiev ancora deve praticamente iniziare. Lo spiega Orio Giorgio Stirpe, colonnello dell'esercito italiano in riserva e tra i più ascoltati analisti militari sulla guerra in Ucraina. Today.it lo ha raggiunto al telefono per cercare di capire qualcosa di più di una situazione sul campo raccontata in modo discorde dalle opposte propagande e difficilissima da poter confermare in modo indipendente in una zona di una guerra senza esclusione di colpi.

Come sta andando davvero la controffensiva ucraina? Kiev sembra aver fermato le conquiste (per ora pochi piccoli villaggi in zone contese), mentre la Russia rivendica di aver distrutto battaglioni equipaggiati con mezzi blindati occidentali? Siamo allo stallo?

"La controffensiva? Non è ancora iniziata. Per capirlo dobbiamo fare un passo indietro. Sul lato di Kiev stiamo assistendo a un ibrido tra dottrina originale ucraina post sovietica e l'uso di equipaggiamenti e tecniche occidentali, in molti casi l'esercito ucraino sta cercando di applicare la dottrina Nato senza il materiale per farlo. Le spiego: l'efficacia dei sistemi d'arma moderni dipende esclusivamente dalla capacità del personale. I mezzi corazzati (tank, bllindati, lanciarazzi) forniti sono infinitamente superiori a quelli russi. Ma sono concepiti e costruiti per militari professionisti. Gli ucraini sono a tutti gli effetti personale di leva. Sono estremamente motivati ma la vera incognita sullo andamento della guerra incognita sta tutto in una variabile: l'addestramento è stato sufficiente? Mesi fa sono stati addestrati gli istruttori che poi stanno preparando i soldati all'uso dei sistemi d'arma occidentali: è questa la vera ricchezza militare di Kiev ora".

Mancano aerei ed elicotteri, la superiorità aerea di Mosca potrebbe limitare i progressi dei militari di Kiev?

"La superiorità aerea è tutta da dimostrare. Anzi. È solo teoria. I russi sulla carta dispongono di molti più aerei quindi potenzialmente questo fatto potrebbe avere effetti decisivi. Ma nella realtà non si è tradotta in effetti cinetici sul terreno. Perché non stanno usando gli aerei sul campo? Quasi un anno fa abbiamo assistito a contrattacco di Kharkiv dove Kiev ha spinto le proprie formazioni corazzate in terreno aperto: era la situazione ideale in cui l'aviazione russa poteva colpire formazioni prive della copertura della contraerea. Eppure i Russi con Sukhoi 25 e 35 (gli aerei caccia tank) non si sono visti. E le truppe dei coscritti hanno subito sconfitta netta. Cambiando per certi versi per la seconda volta il corso della guerra dopo l'invasione respinta alle porte di Kiev. E se non hanno schierato il supporto aereo era perché non erano in grado di farlo: se non erano in grado di schierare i temibili Sukhoi a settembre del 2022, dopo un anno di sanzioni sicuramente non saranno in grado di farlo ora. Molto probabilmente manca la possibilità di manutenere gli aerei, a partire dai pezzi di ricambio".

Che cosa dobbiamo aspettarci ora?

"Le vorrei fare un parallelo rispetto a quanto successo con la guerra del Golfo nel 1991: siamo stati per mesi ad aspettare che succedesse qualcosa, poi a mezzanotte del 17 gennaio l'annuncio di Emilio Fede mentre il cielo di Bagdad veniva illuminato a giorno dalle esplosioni: erano iniziati quei bombardamenti che avrebbero gravemente danneggiato le strutture logistiche dell'Iraq. Ma va ricordato che con l'aviazione non ha mai vinto una guerra: il 24 febbraio iniziò la guerra sul campo e in 100 ore finì. Oggi vediamo l'equivalente di campagna aerea, ma che Kiev senza una vera e propria aeronautica deve condurre con l'artiglieria. È così l'Ucraina sta cercando di ottenere stessi effetti ma senza aerei attaccando in profondità i posti comando, centri e snodi logistici. Lo abbiamo visto proprio oggi con il bombardamento dei ponti di Chongar che collegano la Crimea al resto dell'Ucraina".

"Gli Himars in dotazione agli ucraini sono devastanti in questo" continua il colonnello Stirpe. "Ma Kiev ora ha un altro problema: colpire riserve per evitare che le truppe russe possano coprire buchi lasciati quando i coscritti in prima linea vengono sconfitti nelle trincee. Lo abbiamo visto in queste settimane: Kiev provoca con azioni offensive affinché le riserve si spostino nel punto più lontano possibile da quello scelto per il vero attacco. Così che quando quel giorno verrà le seconde linee russe saranno scoperte. In pratica si sta facendo un finto attacco per logorare riserve. Lo si vede dal fatto che si stanno impiegando forze che sono già a contatto sul fronte, come le brigate territoriali. Le truppe per così dire di élite invece sono altrove. Delle 20 brigate addestrate ed equipaggiate con mezzi occidentali ne sono state dispiegate solo due. Quando le riserve russe saranno logorate allora inizierà l'attacco vero e proprio".

La distruzione della diga di Nova Kakhovka ha ritardato la controffensiva?

"Non avrà nessun effetto a breve termine perché un attacco a Sud della diga su Dnipro era escluso perché era troppo rischioso proprio per la presenza di quella diga: i russi avrebbero potuto farla saltare determinando il fallimento della controffensiva, bloccando soldati e sopratutto mezzi nell'acquitrino. Ma è andata diversamente: ora la diga non c'è più ed è una arma in meno per gli occupanti".

E a lungo termine?

"Quando il fango sarà asciugato quanto successo potrà favorire gli ucraini. Magari sarà questione di mesi ma a fine estate l'esercito di Kiev avrà l'opportunità di attaccare anche da quel fronte".

Si è parlato tanto delle condizioni climatiche che possono aver ritardato le azioni...

"In Ucraina meridionale ha smesso di piovere il 14 giugno. Quindi in queste settimane era impossibile muovere unità pesanti. Ora non è più prevista pioggia, potrebbe essere questione di giorni. Io direi che "il giorno più lungo", quello dell'invasione dei territori occupati potrebbe essere uno dei primi di luglio".

Come finirà?

"Kiev può riprendersi anche la Crimea, anzi è più facile riprendersi la Crimea che non il Donbass. La Crimea è un territorio difficilissimo da difendere e i soldati che la dovrebbero presidiare si trovano sul fronte di Melitopol: un ripiegamento sarebbe una catastrofe per Mosca perché durante al ritirata dovrebbero passare da imbuto strettissimo, sotto tiro ucraino. Far passare l'armata sarebbe un massacro e poi si troverebbero in trappola: Kiev ha già tentato di distruggere il ponte di Kerch, è ovvio che ci riproveranno. Quanto al Donbass si tratta di una regione fortemente militarizzata, con tante linee di collegamento logistico con la Russia. Riuscire a conquistarlo con la forza vorrebbe dire pagare un caro prezzo".

Abbiamo parlato di guerra, e poco di pace... Quanto è lontana la fine del conflitto?

"I decisori politici a Kiev e gli alleati occidentali hanno posto un traguardo chiaro, il ripristino dello stato di diritto secondo i confini internazionali del 2014".