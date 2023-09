"All'Ucraina restano 30 giorni per portare a termine l'offensiva"

All’Ucraina potrebbero restare poco più di 30 giorni di combattimenti prima che il meteo rallenti o blocchi del tutto la sua controffensiva. È quanto ha dichiarato un alto ufficiale dell'esercito russo, il generale Mark Milley, durante un'intervista alla Bbc.

Milley ha ammesso che l'offensiva di Kiev è andata "più lentamente di quanto previsto dai pianificatori". Ma, ha aggiunto "questa è la differenza tra quella che (il generale prussiano Carl von, ndr) Clausewitz chiamava guerra sulla carta e la guerra reale. Parliamo di persone reali in veicoli reali che combattono in campi minati reali, con morti e distruzione reali e attriti reali. E c'è ancora un ragionevole lasso di tempo, probabilmente tra i 30 e i 45 giorni, per combattere.

Quindi gli ucraini non hanno finito. Questa battaglia non è finita", ha spiegato.

Per Milley, questo lasso di tempo potrebbe consentire di raggiungere nuove vittorie, ma bisogna fare in fretta perché "poi arriveranno le piogge" e il campo di combattimento "diventerà molto fangoso. A quel punto sarà molto difficile manovrare e si arriverà all'inverno profondo. Vedremo come andranno le cose. Ma al momento è troppo presto per dire che questa offensiva è fallita o meno. Hanno almeno ottenuto un successo parziale in ciò che si erano prefissati, e questo è importante", ha concluso il generale Usa.

Nella stessa intervista, l'ammiraglio sir Tony Radakin, capo di stato maggiore della difesa britannico, ha affermato che "l'Ucraina sta vincendo e la Russia sta perdendo" e "questo perché l'obiettivo della Russia era sottomettere l'Ucraina e metterla sotto il controllo russo", ha detto. "Ciò non è accaduto e non accadrà mai, ed è per questo che l'Ucraina sta vincendo". Radakin ha aggiunto che l’Ucraina sta facendo progressi nella sua controffensiva, avendo recuperato il 50% del territorio conquistato dalla Russia. Progressi resi possibili anche grazie alla comunità internazionale che "ha esercitato pressioni economiche e diplomatiche, facendo soffrire Mosca", ha continuato.

Il presidente Vladimir Putin ha "perso mezzo milione di persone che sono fuggite dal Paese. Ce n'è almeno un altro milione che vuole lasciare il Paese". Ecco perché la Russia "fatica ad avere abbastanza persone per continuare a sostenere la guerra", assicura Radakin. Il quale vede nell'eventuale sostegno della Corea del Nord a Mosca un segno di "disperazione" di Putin. Il dittatore nordcoreano Kim Jong Un dovrebbe recarsi in Russia questo mese per discutere di possibili forniture di armi da parte di Pyongyang

Continua a leggere su Today