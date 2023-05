"Ripresi 20 km² a Bakhmut": come sta andando la controffensiva ucraina

È stata una giornata e una nottata tesa, quella di ieri, sul fronte della guerra russo ucraina. Se da un lato le truppe di Kiev proseguono la tanto auspicata offensiva verso est, i russi hanno scatenato nella scorsa notte una vera e propria pioggia di fuoco sulle città ucraina e in particolare su Kiev. La buona notizia è che, anche grazie ai sistemi di contraerea occidentali i danni sono stati piuttosto limitati.

La difesa ucraina è riuscita, nella fattispecie a neutralizzare ben sette potenti missili ipersonici Kinzhal. Una neutralizzazione resa possibile dalle cospicue donazioni di difesa occidentali, e in particolare grazie ai missili Patriot. In particolare gli ucraini lamentano 10 forti esplosioni nella notte a Kiev, mentre Mosca afferma di "aver raggiunto tutti gli obiettivi dei raid", ovvero la distruzione del sistema di difesa ucraino, anche se la situazione sembra piuttosto diversa da quella dei comunicati ufficiali.

Cosa sta succedendo sul campo

L'Ucraina ha riconquistato 20 chilometri quadrati di territorio alla periferia Nord e Sud di Bakhmut: lo sostiene la viceministra della Difesa, Ganna Malyar, in una nota su Telegram: "Negli ultimi giorni, le nostre truppe hanno liberato circa 20 chilometri quadrati di territorio a Nord e Sud della periferia di Bakhmut''.Contemporaneamente, il nemico sta avanzando in qualche misura all'interno di Bakhmut stessa e sta completamente distruggendo la citta' con l'artiglieria". Si tratta delle truppe scelte del famigerato "Gruppo Wagner" che, secondo il ministero della difesa russo, starebbe continuando le operazioni offensive all'interno della stessa citta, precisamente nella parte occidentale, dove resistono gli ultimi difensori ucraini. Il capo dei mercenari russi Prigozhin ha affermato che un cittadino americano è morto nella battaglia per la città e che il corpo verrà riconsegnato alle autorità statunitensi.

Del resto è sempre Bakhmut la città chiave del conflitto in questo monmento. Il leader dell'autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk Denis Pushilin ha annunciato l'invio di rinforzi da parte delle forze russe nella città e ha definito "tesa" la situazione anche se afferma che la situazione per le forze russe "si sta rafforzando".

Il ministero della Difesa russo ha ammesso tuttavia che le sue truppe sono sulla difensiva alla periferia di Bakhmut, dove le truppe ucraine negli ultimi giorni avrebbero recuperato posizioni. Gli ucraini starebbero spingendo anche su Chasiv Yar e Bohdanivka, posizioni costantemente bombardate da aerei russi.

Le polemiche sulle parole del capo degli 007 ucraini

È polemica intanto sulle parole del capo degli 007 ucraini che ha ammesso oggi che i servizi di Kiev sono responsabili di uccisioni di persone del mondo dei media russi. In un'intervista su Youtube con il giornalista ucraino Valery Savchuk, circolata su vari canali Telegram ucraini, Budanov risponde così alla domanda se Kiev potrebbe cercare di uccidere il giornalista russo Vladimir Solovyov o il filosofo Alexander Dugin: "Ne abbiamo già raggiunti molti, comprese personalità pubbliche e dei media".

Piccata, a dir poco, la reazione di Mosca. La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha definito "terroristi" i servizi segreti ucraini e coloro che li sponsorizzano concludendo sarcasticamente: ''L'Onu non ci farà caso nemmeno questa volta?''.

Cosa sta cambiando nella guerra

Le forze ucraine avrebbero iniziato a usare i missili a lungo raggio 'Storm Shadow' forniti dal Regno Unito contro obiettivi russi. Lo hanno rivelato alla Cnn due funzionari americani, mentre il ministero della Difesa ucraino non ha commentato la notizia. Dopo le visite in occidente Volodymyr Zelensky, ha riunito i vertici militari ucraini un punto doveroso anche per fare una ricognizione sulle armi in arrivo per Kiev. Anche la Francia, intanto, ha dichiarato l'intenzione di voler fornire missili con i quali l'Ucraina possa resistere.

Tragico invece il bilancio delle vittime fornito dall'ONU, anche le vittime civili di un conflitto che perdura da più di un anno e mezzo. L'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha confermato la morte di 8.836 civili e il ferimento di 14.985 in Ucraina dall'inizio delle ostilità.