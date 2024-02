L'Ucraina ammette errori nella controffensiva: "Dobbiamo cambiare tattica"

"Per quello che riguarda la controffensiva, sì, c'è un certo retrogusto negativo dopo quello che è accaduto nel 2023", ha riconosciuto il consigliere della presidenza Zelensky Mykhailo Podolyak, in un'intervista all'emittente ucraina Canale 24. Così l'Ucraina ammette gli "errori" nel contrattacco alla Russia messo a punto lo scorso anno che ha lasciato "delusione" negli alleati occidentali per i risultati conseguiti.

Ora - ha spiegato il consigliere - si scommette su "una nuova tattica", nel contesto dello scontro, che ormai prosegue da settimane, tra il presidente Volodymyr Zelensky e il capo delle Forze Armate Valerii Zaluzhny.

"Ci sono stati errori tattici, i comandanti militari e i leader politici ne parlano". "Ma - assicura - non è un problema, è una guerra. Non è un Paese piccolo con risorse limitate a combattere contro di noi, è la Russia, un Paese grande con un apparato militare e industriale enorme".

"C'è stanchezza, servono più aiuti"

Podolyak è poi tornato a chiedere sostegno ai Paesi europei in termini di equipaggiamento bellico: "È necessario aumentare la fornitura di alcuni armamenti e va risolta la questione delle quantità", ha detto, ammettendo la presenza di una certa "stanchezza" su alcuni fronti, come il Donetsk. "Non possiamo fermare la guerra - ha affermato - Dobbiamo cambiare tattica. La strategia non cambia, ma le decisioni operative devono cambiare in base al numero di armi e alle capacità".

Secondo Podolyak, la nuova tattica "deve essere una cosa inaspettata per la Russia che combatte in modo lineare". "Dobbiamo privarla della sua capacità di prevedere cosa farà l'Ucraina", ha spiegato.

La versione della Russia

Il presidente russo Vladimir Putin, da parte sua, punta sulla narrazione di un coeso appoggio popolare."La stragrande maggioranza dei cittadini del nostro Paese è con l'esercito, la marina e i nostri combattenti. Questa è la base del nostro successo", ha affermato Putin intervenendo nel corso del forum "Tutto per la vittoria!". Secondo quanto riporta l'agenzia Tass, il presidente ha aggiunto che i soldati che combattono al fronte, "sentendo questo sostegno, ovviamente, acquisiscono nuova forza per svolgere i compiti più complessi e pericolosi che svolgono"

Il ministro della Difesa russo, Serghei Shoigu, ha affermato che la leadership ucraina "sta gettando in battaglia quel che resta delle sue riserve". L'Ucraina "sta conducendo in modo affrettato un'altra mobilitazione forzata" di uomini "per prevenire un collasso della sue difese".