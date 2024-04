Contromano in autostrada a 160 km/h, ubriaco e con un bimbo: condannato 

Ubriaco e con un bambino piccolo a bordo, ha guidato contromano in autostrada raggiungendo in alcuni tratti una velocità superiore ai 160 km/h. Un comportamento folle costato molto caro all'uomo alla guida: il 37enne Miley Connors è stato condannato a due anni di reclusione, con sospensione della pena, dai giudici della corte di Oxford, in Gran Bretagna. Le autorità hanno disposto anche il ritiro della patente per due anni, con l'uomo che dovrà inoltre fare 250 di lavoro non retribuito e pagare una multa di 3.000 sterline. I fatti risalgono al dicembre del 2021, ma la sentenza è arrivata soltanto lo scorso 12 aprile.

Contromano in autostrada a 160 km/h: le immagini della polizia

Nei giorni la polizia della Thames Valley ha diffuso le immagini della corsa contromano, dell'incidente della fuga a piedi di Connors, visibilmente alterato. Un montaggio di diversi video, girati sia dagli agenti che dagli altri automobilisti, utilizzato anche in sede processuale. Una "bravata" che la polizia ha definito: "Uno dei peggiori momenti di guida che abbia mai visto".

Un pomeriggio di ordinaria follia che ha avuto inizio intorno alle 16.10 del 29 dicembre 2021, quando la polizia locale ha iniziato a ricevere diverse telefonata in cui gli automobilisti spaventati raccontavano di aver incrociato un suv argentato che percorreva contromano e a velocità sostenuta la corsia di emergenza della M40, inizialmente nel Warwickshire, prima di dirigersi nell'Oxfordshire e nel Buckinghamshire. Nella sua corsa Connors ha colpito diverse volte lo spartitraffico centrale tra gli svincoli 9 e 8A, provocando un testacoda della sua macchina e la perdita di una gomma. Nonostante i ripetuti impatti e l'auto danneggiata il 37enne ha continuato a guidare per alcuni chilometri, per poi fermarsi nella corsia d'emergenza per urinare.

In quel momento il bambino che si trovava sull'auto è sceso dal veicolo ed è scappato in un campo agricolo situato nelle vicinanze della strada. La polizia ha poi individuato Connors con l'elicottero e lo ha arrestato vicino a Worminghall. Gli agenti giunti sul posto hanno raccontato una scena surreale: il piccolo era spaventato e infreddolito, mentre il 37enne continuava a vomitare, riuscendo a stenti a mantenersi in piedi.

"Questo è stato uno dei peggiori episodi di guida che abbia mai visto - ha raccontato l'agente investigativo Amy Boughton -. Non solo è scioccante da guardare, ma è straziante sapere che c'era un bambino in quel veicolo, spaventato e in lacrime. Posso solo sperare che Connors colga questa seconda possibilità e ripaghi le vite che avrebbe potuto facilmente togliere a causa delle sue azioni sconsiderate".