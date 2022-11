Sul clima accordo a metà: nasce un fondo per i Paesi "fragili" ma sulle emissioni è stallo

Più buoni propositi che risultati concreti. Si chiude così la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2022 (Cop27), che si è svolta a Sharm el-Sheikh, in Egitto.

I leader mondiali hanno approvato un documento nel quale si ribadisce l'obiettivo di mantenere il riscaldamento globale entro 1,5 gradi dai livelli pre-industriali. Nulla si dice però sulla riduzione o almeno eliminazione dell'uso dei combustibili fossili, cosa invece invocata da più Paesi. Chiede soltanto la riduzione della produzione elettrica a carbone con emissioni non abbattute, non l'eliminazione. E sottolinea l'importanza della transizione alle fonti rinnovabili, auspicando l'eliminazione dei sussidi alle fonti fossili.

L'assemblea ha deciso inoltre l'istituzione di un fondo "loss and damage" per i danni causati dai Paesi ricchi, servirà come ristoro delle perdite e dei danni del cambiamento climatico. Un comitato transitorio dovrà preparare un progetto da presentare alla prossima Cop28 nel 2023 per l'avvio operativo del fondo.

La delusione per l'esito del vertice appare chiaramente dalle parole del segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres. Il pianeta, dice, è "ancora in rianimazione: dobbiamo ridurre ora e drasticamente le emissioni e questo è un problema che questa Cop non ha affrontato. Il fondo per le perdite e i danni è essenziale, ma non è una risposta se la crisi climatica cancella dalla mappa un piccolo Stato insulare o trasforma un intero Paese africano nel deserto".

Il vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans definisce il documento finale della Cop27 "non sufficiente". "Vi chiedo di riconoscere che tutti abbiamo mancato nell'azione per minimizzare le perdite e i danni - le parole di Timmermans -. Avremmo dovuto fare molto di più, e questo vuol dire ridurre le emissioni molto più rapidamente". Per il vicepresidente della Commissione "noi abbiamo cercato di portare tutti sull'obiettivo di 1,5 gradi, sul picco delle emissioni al 2025 e su una chiara intenzione di eliminare i combustibili fossili. Questa settimana abbiamo sentito 80 Paesi sostenere questi obiettivi. Tristemente, non li vediamo riflessi qui. Alcuni hanno messo barriere non necessarie sulla strada. Ma noi non ci fermeremo dal lottare per fare di più". Nei negoziati, dice il vicepresidente, "ci sono stati molti tentativi di tornare indietro perfino dagli impegni di Glasgow. Qualcuno ha paura della transizione, dei costi del cambiamento. Io capisco tutte queste preoccupazioni, molti europei le condividono. Ma io voglio chiedere a tutti i colleghi di trovare il coraggio di superare questo, e io tendo la mano a voi per aiutarvi".

"Abbiamo già perso un sacco di tempo -conclude Timmermans -. Ritroviamo la spinta che abbiamo avuto a Glasgow, difendiamo le ambizioni di Glasgow. Noi oggi cominciamo a preparare la Cop del 2023" .