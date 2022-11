Alla Cop27 mancano acqua e cibo, alcuni delegati ordinano delivery da McDonald's

I delegati internazionali che partecipano alla Cop27 a Sharm el-Sheikh, in Egitto, non hanno a disposizione cibo e acqua a sufficienza. Più di 40mila persone si sono registrate all'evento, ma, presso il centro congressi, sono disponibili solo una manciata di bancarelle di cibo. Molti frigoriferi e fontane d'acqua sono vuote e i chioschi di hamburger e panini hanno problemi a soddisfare la domanda. Per poter mangiare, alcuni si sono fatti fare consegnare McDonald's in auto attraverso il deserto. "Non c'è acqua, non c'è cibo e la logistica è orribile. Queste non sono condizioni per raggiungere il consenso", ha denunciato un partecipante su Twitter.

The life of a climate negotiator at #COP27 in a nutshell ?‍?? Almost no water, no food, horrible logistics. These conditions are not appropriate for reaching consensus. pic.twitter.com/jO9JOlqAeg — Juan Carlos Monterrey (@juanmonterreyg) November 9, 2022

"Ho cercato di fare una colazione abbondante, ma non è sufficiente", ha dichiarato al Guardian una donna che lavora per una Ong e che ha aspettato 40 minuti per comprare un hamburger. "È orribile. C'è una coda per ritirare il cibo e un'altra per pagare", ha raccontato. "Non dovremmo lamentarci. Questa conferenza si svolge nel deserto e in un Paese in via di sviluppo. Almeno c'è il caffè gratis", ha provato a sdrammatizzare una persona sul posto. Ci sono state anche lamentele per la scarsa o nulla offerta di cibo vegano e vegetariano al summit verde.

In risposta a questi malumori, Cop27 ha aumentato le forniture di cibo e acqua. Sebbene le code siano più corte rispetto all'inizio, i delegati non sono ancora pienamente soddisfatti.