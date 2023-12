Mai così tanti petrolieri alla conferenza per il clima

Alla conferenza per il clima partecipano almeno 2.456 lobbisti di petrolio e gas. Un record. La Cop28, in corso a Dubai fino al 12 dicembre, vede una presenza senza precedenti ai colloqui cruciali sul clima da parte dei rappresentanti di alcuni dei più grandi inquinatori del mondo.

A fronte di un'annata record in termini di temperature, eventi climatici estremi ed emissioni di gas serra che non cessano di aumentare, i lobbisti delle aziende dei combustibili fossili sono presenti in massa ai colloqui delle Nazioni Unite. Si tratta di un numero quasi quattro volte superiore rispetto all'anno scorso, quando il vertice si volse in Egitto. A Sharm El Sheik, durante l'edizione numero 27, se ne accreditarono 626, mentre a Glasgow (Cop26) c'erano "solo" 503 rappresentanti per queste industrie. Un dato che starebbe rallentando i progressi per la transizione energetica, indispensabile per salvare il pianeta.

Comunità vulnerabili messe in secondo piano

L'analisi è stata realizzata dalla coalizione Kick Big Polluters Out (Kbpo), che fa notare come i 2.456 lobbisti dei combustibili fossili sono numericamente inferiori solo alla delegazione del Brasile (3081 persone). Una presenza considerevole, ma giustificata dal fatto che il presidente Luis Ignacio Lula da Silva punta ad ospitare l'edizione numero 30. In cima troviamo i 4.409 accreditati degli Emirati Arabi Uniti, il Paese che ospita questa edizione curata da Sultan Ahmed Al Jaber, amministratore delegato della Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc). Sarà forse per questa ragione che i petrolieri si sono sentiti a loro agio nell'intervenire a Dubai.

Il rapporto fa impressione se si considera che i rappresentanti delle dieci nazioni più vulnerabili messe insieme sono appena 1.509. La presenza dell'industria finisce con lo sminuire quella di coloro che rappresentano la "prima linea" della crisi, con popolazioni che affrontano conseguenze gravissime: isole che spariscono a causa dell'innalzamento del livello del mare così come territori desertificati e privi di cibo.

Chi ha portato l'Italia

Gli esperti dell'Ong fanno notare anche come un gran numero di lobbisti di combustibili fossili abbia ottenuto l'accesso alla Cop28 come parte di un'associazione di categoria. Nove dei dieci più grandi di questi gruppi provenivano dal cosiddetto "Nord del mondo". La coalizione più corposa (116 persone) è quella dell'International Emissions Trading Association (Ieta) con sede a Ginevra, che ha portato a Dubai i rappresentanti dell'olandese Shell, della francese TotalEnergies e della norvegese Equinor.

Ci sono poi i contributi dei singoli Paesi, come l'Italia che ha portato un team di rappresentanti dell'Eni. Non è da meno la Francia che nella sua delegazione nazionale ha incluso giganti dei combustibili fossili come TotalEnergies ed EDF. Il cattivo esempio lo offre anche l'Unione Europea portando dipendenti di BP, ENI ed ExxonMobil.

Presenza "velenosa"

La conferenza per il clima, organizzata dalle Nazioni Unite, starebbe diventando una ghiotta occasione per far avanzare un'agenda alimentata dai combustibili fossili. Gli stessi che dovrebbero essere ridotti in maniera radicale visti i danni che provocano a scapito delle popolazioni in tutto il mondo, in particolare delle comunità in prima linea, come quelle dell'Amazzonia.

Ai colloqui di Dubai il numero di lobbisti "oil & gas" supera di sette volte quello dei rappresentanti ufficiali indigeni, presenti con appena 316 persone. "Pensi davvero che Shell o Chevron o ExxonMobil stiano inviando lobbisti per osservare passivamente questi colloqui? Per far progredire le soluzioni climatiche a beneficio delle comunità di cui inquinano l'aria e l'acqua? Mettere le persone e il pianeta oltre il profitto e i loro avidi dollari?", ha sottolineato la giovane attivista climatica statunitense Alexia Leclercq.

"La presenza velenosa di Big Polluters ci ha impantanato per anni, impedendoci di far avanzare i percorsi necessari per mantenere i combustibili fossili nel terreno. Sono la ragione per cui la COP28 è offuscata in una nebbia di negazione del clima, non nella realtà climatica", ha concluso l'attivista. Per queste ragioni si fa sempre più pressante la richiesta da parte dei paesi del Sud del mondo, dei funzionari pubblici e della società civile in generale di escludere i rappresentanti di queste aziende dai colloqui. La loro presenza impedirebbe ai negoziati per il clima di avanzare nella giusta direzione: una scelta che non si può più procrastinare.