Walter e Gwynn, marito e moglie accusati di essere spie russe col nome di due bimbi morti

Un uomo e una donna apparentemente senza macchia - tecnico presso la Guardia Costiera lui e addetta al parcheggio di un hotel lei - sono in realtà spie russe e hanno vissuto per tutta una vita col nome rubato a due neonati morti negli anni Sessanta. Non è la trama di una film, ma quanto sarebbe accaduto realmente alle Hawaii. Walter Glenn Primrose, 67 anni, e Gwynn Darle Morrison, 67 anni anche lei, sono stati accusati di aver vissuto per decenni sotto falsa identità. Avrebbero vissuto come Bobby Edward Fort e Julie Lyn Montague per oltre 30 anni. Ora sono accusati di furto di identità e cospirazione contro il governo. In particolare il procuratore di Honolulu, la capitale dello stato delle Hawaii, ha detto che il tipo di accesso di Primrose a documenti sensibili potrebbe essere stato di “enorme valore per i nostri nemici”.

Chi sono Walter Glenn Primrose e Gwynn Darle Morrison

Secondo l'accusa nel 1987 Primrose e Morrison avrebbero ottenuto i certificati di nascita di due bambini nati in Texas e morti. I bimbi risultano sepolti in due cimiteri non distanti l’uno dall’altro.

Una volta presa la nuova identità, marito e moglie avrebbero ottenuto patenti di guida e carte d’identità statali, nuovi numeri di previdenza sociale. I due si erano perfino risposati, l’8 agosto 1988, ad Austin, in Texas, con i nuovi nomi. Primrose - che non non sarebbe potuto entrare nella Guardia Costiera perché troppo vecchio per arruolarsi - grazie alla sua nuova vita come Bobby Fort è risultato avere 27 anni, quindi idoneo. Primrose aveva anche il nulla osta di sicurezza, rilasciato dal governo Usa.

"Persone molto amichevoli, solo un po’ strane", dicono oggi i vicini.

La pista dello spionaggio russo

I due sono accusati di essere spie russe. Contro di loro anche alcune vecchie foto (immagine in alto United States District Court District of Hawaii) che ritraggono la coppia con indosso le uniformi del Kgb. Inoltre un conoscente di Morrison ha raccontato agli inquirenti che la donna avrebbe vissuto in Romania quando il Paese era ancora parte del blocco sovietico.

La Guardia Costiera occupa il secondo livello nell’Intelligence Usa ed è considerata primo obiettivo di ogni spia. Da qui la paura. L'uomo avrebbe avuto accesso per decenni a documenti e informazioni riservate. Il governo federale ha chiesto che restino in carcere senza cauzione, perché potrebbero scappare. Se vogliono alleggerire la posizione, dovranno raccontare tutto, a cominciare dalla macabra scelta di vivere con il nome di due bambini morti. "Sono sconvolto — ha commentato John Montague, 91 anni, il padre della piccola Julie — c’era una possibilità su mille miliardi che qualcuno vivesse con il nome di mia figlia. Ora spero che i due bambini riposino davvero in pace".