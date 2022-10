L'ultimo bacio e poi il suicidio: l'addio di due ragazzi gay

Il loro amore sarebbe stato duramente criticato ed ostacolato in un Paese omofobo come l?Armenia e così la sera del 20 ottobre una giovanissima coppia di omosessuali ha deciso di suicidarsi lanciandosi dal ponte Davtashen, a Yerevan. Prima però Tigran e Arsen hanno voluto pubblicare una foto di un loro bacio su Instagram con la didascalia ?lieto fine. Le decisioni sulla condivisione delle foto e sui nostri prossimi passi sono state prese da entrambi?.

La notizia del suicido della coppia di ragazzi armeni condivisa da Pink Armenia - un gruppo per i diritti Lgbtq che da anni si batte per la tutela della comunità omosessuale - ha riacceso i riflettori sul problema dell?omofobia in Armenia. La foto è diventata subito virale sul web, accompagnata però da molti commenti pieni di odio e di disprezzo per la giovane coppia. C?è chi ha scritto che i due ragazzi avevano una "valida motivazione" per suicidarsi e chi ha invitato i gay a fare la stessa cosa.

Molti armeni provano un odio profondo contro gli omosessuali, che si ritrovano spesso costretti a subire qualsiasi tipo di violenza (fisica e mentale) senza alcun tipo di salvaguardia. In Armenia, infatti, l?omosessualità non è tutelata dalla società e dallo Stato. Molti ragazzi arrivano a pensare di suicidarsi per via dei "sentimenti di colpa, paura, auto-colpevolizzazione e vergogna dovuti all?atteggiamento della società nei confronti del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere", scrive Pink Armenia, invitando chiunque abbia bisogno di sostegno a chiedere aiuto.