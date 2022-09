Kim sfida gli Usa: lanciato un nuovo missile durante la visita della vicepresidente a Seul

La Corea del Nord mostra i muscoli durante la visita della vicepresidente americana Kamala Harris in Corea del Sud. Pyongyang ha lanciato oggi 29 settembre un missile balistico "non meglio identificato", stando a quanto riferito dal Comando di stato maggiore sudcoreano.

Il nuovo lancio, il secondo in due giorni di missili balistici da parte del regime del regime nordcoreano, è stato segnalato anche dal ministero della Difesa giapponese, e giunge in risposta alla visita della vice presidente Usa, che in giornata ha fatto tappa alla zona demilitarizzata al confine tra le due Coree. Il missile balistico ancora non identificato è caduto al di fuori della Zona Economica Esclusiva del Giappone, fa sapere un funzionario del governo giapponese, citato dall'agenzia Kyodo, aggiungendo che "al momento non ci sono segnalazioni di danni ad aeromobili o navi".

La visita al villaggio di Panmumjom, lungo la linea demilitarizzata (Dmz) sul confine intercoreano, è stata anticipata da un incontro con il presidente sudcoreano, Yoon Suk Yeol, nel quale entrambi hanno condannato l'intensificazione dei programmi missilistici e nucleari del regime di Kim Jong-un.

Harris, secondo la nota della Casa Bianca, ha riaffermato l'ampio impegno di deterrenza degli Stati Uniti contro il Nord a sostegno della Corea del Sud, discutendo anche la "crescente partnership strategica economica e tecnologica" tra i due Paesi. L'Ufficio presidenziale sudcoreano ha riferito che l'agenda trattata nel faccia a faccia ha coinvolto un'ampia gamma di questioni, incluse quelle sui "modi per rafforzare le relazioni bilaterali e le questioni chiave regionali e internazionali", ha riportato l'agenzia Yonhap.

Ribadendo l'impegno delle forze statunitensi in Corea del sud, che ospita circa 28mila truppe a stelle e strisce, Harris ha detto che "i soldati americani servono fianco a fianco con i coreani, si addestrano insieme e si impegnano a lavorare in solidarietà con un obiettivo comune, che è mantenere la sicurezza e la stabilità nella regione". A questo proposito, la vice presidente americana ha ricordato lo sforzo a fare in modo di "rendere realtà gli impegni presi", riconoscendo che "se questo non è sempre facile, segna la differenza nella vita delle persone".

Al villaggio di Panmumjom, Harris ha definito la Corea del Nord "una dittatura feroce" che "possiede un programma di armi illegali". La vicepresidente Usa ha poi sottolineato che "gli Stati Uniti vogliono un mondo libero dalle minacce nord-coreane".