La Corea del Sud teme di diventare una nuova Israele

La Corea del Sud affronta "una minaccia molto più grande" di Hamas. Senza usare il condizionale, il neo ministro degli Difesa sudcoreano, Shin Won-sik, sfrutta l'attacco del gruppo di militanti palestinesi contro Israele per voler sospendere un accordo siglato con la Corea del Nord nel 2018. Allora, certo, i tempi erano diversi. Non c'era una guerra in Ucraina, il mondo non era stato piegato in due dalla pandemia di Covid, alla Casa Bianca sedeva Donald Trump e a quella Blu (l'ex residenza della presidenza sudcoreana) c'era il progressista Moon Jae-in. Lo stesso che, in nome della "Sunshine Policy" (la politica estera sudcoreana che prevedeva un disgelo con la vicina Corea del Nord, con cui è ancora tecnicamente in guerra sin dall'armistizio del 1953), aveva organizzato un summit inter-coreano a Panmunjeom, nella zona demilitarizzata lungo il confine del trentottesimo parallelo con un ospite di eccezione: il leader di Pyongyang, Kim Jong Un.

La creazione di una no-fly zone tra le due Coree

L'incontro tra Moon e Kim aveva alimentato le speranze della comunità internazionale di un riavvicinamento tra Seul e Pyongyang, dopo il test nucleare del 2017, il sesto effettuato dalla Corea del Nord nei precedenti 11 anni. Il summit aveva prodotto un'intesa che mirava a ridurre le tensioni militari lungo il confine fortemente fortificato. All'epoca, i due Stati hanno concordato di "cessare le varie esercitazioni militari lungo la linea di demarcazione militare", compreso l'uso di altoparlanti per divulgare messaggi di propaganda e il lancio di volantini. Il passaggio più atteso era, però, quello sulla denuclearizzazione, sulla progressiva smilitarizzazione della "zona demilitarizzata" fra le due Coree e l'istituzione di una no-fly zone sul confine, cioè aree in cui è interdetto il volo. Nella sostanza, l'Accordo Militare Globale (CMA), ufficialmente noto come "Agreement on the Implementation of the Historic Panmunjom Declaration in the Military Domain", ha stabilito zone cuscinetto marittime e aeree e ha portato al ritiro di alcuni posti di guardia lungo il confine terrestre tra le due Coree.

Perché Suel vuole congelare l'accordo

Ma adesso a distanza di cinque anni dallo storico summit, nella Corea del Sud guidata dal conservatore Yoon Suk-yeol, che rinnega la "Sunshine Policy" del suo predecessore, torna di nuovo lo spettro della sospensione dall'intesa. Il tema aveva già alimentato le discussioni tra gli esponenti del governo, ma dopo l'attacco di Hamas contro Israele, l'ipotesi diventa ancora più concreta. L'assedio del gruppo fondamentalista palestinese ha sollevato preoccupazioni sulle abilità della Corea del Sud nel contrasto delle minacce dell'artiglieria nordcoreana posizionata in modo ben più capillare lungo il confine tra i due Paesi e nota per la dotazione di razzi ben più potenti di quelli di Hamas.

Secondo il neo ministro Shin, l'accordo del 2018 potrebbe impedire alla Corea del Sud di accorgersi di un attacco proveniente dal Nord, rendendo l'esercito meno pronto a reagire a un'aggressione, come è successo in Israele negli ultimi giorni. Il punto critico dell'accordo sarebbe proprio la no-fly zone: in assenza di voli di ricognizione sulla zona di confine, l'esercito sudcoreano potrebbe non avere le sufficienti capacità di ricognizione della frontiera. Frontiera che rimarrebbe quindi scoperta e libera per l'accesso delle forze nordcoreane. Alcuni analisti, però, non sono d'accordo con la tesi del ministro Shin. È il caso di Ramon Pacheco Pardo, Professore di Relazioni Internazionali al King's College di Londra e KF-VUB Korea Chair alla Vrije Universiteit Brussel, che sostiene a Today.it che "non ci sono prove che la prontezza militare della Corea del Sud sia stata influenzata in modo significativo dall'attuazione dell'accordo, nonostante sia un limite per le attività della Corea del Sud". Quindi, afferma Pacheco Pardo, l'intesa "potrebbe aver avuto un impatto di cui l’opinione pubblica sudcoreana non è a conoscenza". La Corea del Sud, è il ragionamento dell'autore di "South Korea's Grand Strategy", dispone di un'intelligence efficiente sugli armamenti della Corea del Nord, supportata dall'intelligence statunitense e in parte anche da quella giapponese, quindi otterrebbe dati accurati se la Corea del Nord lanciasse razzi verso il Sud.

L'attacco di Hamas diventa quindi l'esempio che la Corea del Sud non vuole ignorare. "Se Israele avesse fatto volare aerei e droni per monitorare costantemente l'area" probabilmente "non sarebbe stato colpito così duramente", è il ragionamento del ministro della Difesa sudcoreano che paventa uno scenario peggiore in caso di attacco da Pyongyang. Il neo ministro della Difesa propende quindi per la sospensione dell'intesa, perché una revoca totale comporterebbe un iter più lungo. "La sospensione dell'accordo richiede solo l'approvazione del governo", ha affermato il ministro Shin considerando i termini previsti dal Development of Inter-Korean Relations Act, l'accordo che regola le relazioni tra i due Paesi, secondo cui l'intesa siglata nel 2018 non può essere annullata ma sospesa solo per un periodo di tempo determinato dal presidente (in questo caso Yoon).

Sebbene entrambe le parti abbiano l'obbligo di aderire all'accordo militare, la Corea del Sud è l'unica che "rispetta unilateralmente" l'accordo, sostiene Shin, facendo intendere che negli anni Pyongyang ha violato l'intesa 17 volte fino alla fine dello scorso anno. Per Pacheco Pardo non c'è dubbio che Pyongyang abbia violato l'accordo militare, a differenza di quanto abbia fatto Seul che al contempo ha continuato a migliorare le proprie capacità militari, persino svelando nuovi sistemi militare. La sospensione dell'accordo sarebbe quindi motivata da posizioni politiche dell'attuale amministrazione.

La minaccia di Pyongyang: 16mila missili ogni ora contro Seul

Shin non è l'unico nel Paese ad aver colto l'occasione per fare parallelismi fra la situazione di Israele e quella della Corea del Sud. Il ministro dell'Unificazione della Corea del Sud, Kim Yung-ho, caldeggia l'idea che la Corea del Nord potrebbe sparare verso il Sud circa 16mila colpi in una sola ora grazie ai suoi lanciarazzi multipli. Anche il capo del Comando di stato maggiore congiunto (Joint Chiefs of Staff), il generale Kim Seung-kyum, ha paragonato il conflitto tra Israele e Hamas a quello delle due Coree. "L'accordo mirava ad allentare la tensione e a creare fiducia, ma sono sorti dubbi a causa dei progressi della Corea del Nord nei programmi nucleari e missilistici", ha affermato il generale Kim durante un'audizione parlamentare lo scorso 10 ottobre. Il generale capo sostiene che Pyongyang abbia a disposizione circa 700 missili a lungo raggio, di cui circa 300 potrebbero minacciare l'area metropolitana di Seul, che ospita circa la metà dei 51,5 milioni di abitanti del paese.

Di posizione contraria sono i parlamentari del Partito Democratico, all'opposizione del 2022, che difendono l'intesa per aver reso possibile una diminuzione dell'aggressione militare della Corea del Nord vicino ai confini marittimi e terrestri. Il timore più grande, attualmente, è un nuovo test nucleare di Pyongyang. Fermo dal 2017, Kim potrebbe approfittare di nuovi sistemi tecnologici in arrivo dalla Russia, dove è andato in scena l'incontro tra il leader nordcoreano e il presidente russo Vladimir Putin lo scorso mese. Eppure, sostiene il docente del King's College di Londra, la cooperazione della Russia con la Corea del Nord aiuterà certamente Pyongyang a migliorare le sue capacità militari più rapidamente, ma non garantirà un attacco della Corea del Nord al Sud.

Tuttavia, il ministro della Difesa sostiene che Kim sarebbe pronto a un nuovo test nucleare per distrarre la popolazione nordcoreana dalla crisi alimentare in corso nel Paese. La Corea del Nord si trova a vivere in una condizione che ha messo a dura prova la popolazione nordcoreana negli anni 90, quando morirono di fame oltre tre milioni di persone. La carenza di cibo nel Paese è peggiorata negli ultimi mesi, in parte a causa della chiusura delle frontiere e della riduzione del commercio tra Cina e Corea del Nord. Anche il leader nordcoreano Kim avrebbe riconosciuto l'entità del problema, facendo riferimento a una "crisi alimentare", mentre compiva vari tentativi per rilanciare la produzione agricola. Nonostante ciò, ha dato la priorità al finanziamento del suo programma di armi nucleari, testando un record di 63 missili balistici nel 2022. Uno studio stima il costo totale di questi test a più di 500 milioni di dollari, più dell'importo necessario per compensare la carenza annuale di grano della Corea del Nord.

Distrazione o meno, un nuovo test nucleare altro non sarebbe che una dimostrazione di forza ormai costante. "La Corea del Nord continuerà i suoi test missilistici e satellitari, qualunque cosa accada - afferma Pacheco Pardo -. Personalmente penso che i test non siano più delle provocazioni ormai da molto tempo. La Corea del Nord sta semplicemente cercando di migliorare le sue capacità, come ha ripetutamente affermato di volere fare. Pyongyang potrebbe quindi utilizzare la sospensione dell'accordo come giustificazione per effettuare uno o più test, ma le esercitazioni andranno avanti comunque".

Anche se dalla firma dell'accordo tra le due Coree non ci sono stati scontri significativi fra i eserciti i rispettivi eserciti, la tensione rimane comunque alta: la Corea del Nord continua a effettuare test missilistici e a sviluppare il proprio arsenale nucleare, nonostante le sanzioni della comunità internazionale, mentre la Corea del Sud svolge esercitazioni militari congiunte con Giappone e Stati Uniti.

I recenti sondaggi del Gallup Korea hanno rilevato che solo una piccola minoranza di sudcoreani tiene conto delle questioni di difesa nel valutare la performance del governo. Un sondaggio della Korea Society Opinion Institute, condotto dopo le elezioni presidenziali del 2022, ha mostrato che solo il 4 per cento degli elettori considerava la politica inter-coreana una questione importante. Sospendere o meno l'accordo resta quindi un dibattito tutto interno alla classe politica.

