La Corea del Sud promette nuovi aiuti all'Ucraina, ma non manda (ancora) armi

Prima la visita a Bucha e Irpin, le piccole città ucraine dove i soldati russi sono accusati di crimini di guerra contro i civili. Poi l'incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Kiev. La trasferta a sorpresa del leader sudcoreano Yoon Suk Yeol, dopo la recente tappa in Polonia, ha segnato un ulteriore sostegno al paese invaso dalle truppe del Cremlino.

I nuovi aiuti di Seul

Il presidente sudcoreano ha promesso di "aumentare la portata" del suo aiuto umanitario e dell'assistenza militare non letale all'Ucraina, dopo il faccia a faccia con Zelensky a Kiev. Seul "aumenterà la portata del supporto dato lo scorso anno, quando abbiamo fornito materiali come caschi e giubbotti antiproiettile", ha detto Yoon. Gli aiuti umanitari sudcoreani all'Ucraina aumenteranno a 150 milioni di dollari nel 2023 dai 100 milioni di dollari del 2022. Il leader conservatore sudcoreano ha inoltre affermato che questa settimana la sua amministrazione invierà attrezzature per lo sminamento e nuovi mezzi di soccorso umano, come le ambulanze. Un sostegno che risponde a una richiesta dell'Ucraina.

Perché Seul non ha finora inviato armi all'Ucraina

Dall'invasione russa lanciata nel febbraio del 2022, Seul si è limitata a fornire assistenza umanitaria ed economica all'Ucraina. La riluttanza sudcoreana all'invio di armi in Ucraina trova una spiegazione guardando lo scacchiere orientale. Seul infatti teme un rafforzamento delle relazioni tra Russia e Corea del Nord. E le continue minacce missilistiche nordcoreane hanno portato la Corea del Sud a contenere la sua risposta all'invasione russa.

La Corea del Sud, il nono esportatore mondiale di armi, ha inviato quindi finora solo aiuti umanitari all'Ucraina. Invece di inviare armi direttamente a Kiev, Seul ha adottato un approccio diverso. Lo scorso anno il paese asiatico ha firmato con la Polonia il suo più grande accordo di esportazione di forniture militare, compresi i carri armati K2 e gli obici semoventi K9. Poi ha autorizzato l'esportazione all'Ucraina di mortai Krab, costruiti con componenti sudcoreani, attraverso la Polonia, alleato chiave di Kiev contro le forze russe.

Questo perché il paese asiatico ha una politica di lunga data di non fornire armi alle regioni in conflitto, nonostante i ripetuti appelli degli Stati Uniti, degli alleati europei e della stessa Ucraina per maggiori aiuti. La Corea del Sud, che rimane tecnicamente in guerra con la Corea del Nord dotata di armi nucleari, produce grandi volumi di armi compatibili con la Nato, inclusi carri armati, obici e munizioni molto ricercate.

Il commento di Zelensky

Sulla visita del presidente sudcoreano a Kiev, Zelensky scrive: "Durante questa visita, la prima nella storia delle nostre relazioni, stiamo discutendo di tutto ciò che è importante per la vita normale e sicura delle persone, per l'ordine internazionale basato sulle regole. Il ritorno di adulti e bambini deportati, l'attuazione della Peace Formula e la preparazione del Global Peace Summit, la sicurezza alimentare ed energetica e la cooperazione economica. Sono sicuro che insieme daremo più forza alle nostre nazioni e alle posizioni globali dell'Ucraina e della Repubblica di Corea".

La visita di Yoon è significativa perché pochi altri leader asiatici hanno visitato l'Ucraina, secondo quanto sostiene Ramon Pacheco Pardo, presidente della Corea presso l'organizzazione di ricerca della Brussels School of Governance, alla Reuters.

Resta da vedere quando la Corea del Sud invierà armi a Kiev. Nel 2022, le vendite di armi di Seul sono balzate a oltre 17 miliardi di dollari dai 7,25 miliardi di dollari dell'anno precedente. Nell'enorme somma è compreso anche un accordo per la vendita armi da 13,7 miliardi di dollari con la Polonia - il più grande mai realizzato dalla Corea del Sud - per la fornitura di lanciarazzi e aerei da combattimento.