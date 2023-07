La Corea del Nord lancia un nuovo missile balistico: il video

Era un missile balistico intercontinentale (Icbm) a combustibile solido Hwasong-18 quello lanciato dalla Corea del Nord nella giornata del 12 luglio. La conferma è arrivata proprio da Pyongyang che ha pubblicato un video del test missilistico sui suoi organi di stampa ufficiale. E ovviamente è stato esaltato il successo del lancio dell'Icbm: la Corea del Nord sostiene che il missile abbia viaggiato a un'altitudine di 6.648 km, volando per 1.001 km.

Il leader Kim Jong-un ha promesso di intraprendere un'offensiva militare "più forte" fino a quando gli Stati Uniti non abbandoneranno la politica ostile contro il suo Paese. Così nella giornata di ieri 12 luglio ha dato ordine di lanciare un test volto a riconfermare la credibilità tecnica e l'affidabilità operativa del sistema d'arma principale del Paese, secondo l'agenzia di stampa di Stato nordcoreana (Kcna) ripresa dalla sudcoreana Yonhap. La conferma del lancio è arrivata mentre le relazioni tra le due Coree sono a uno dei punti più bassi di sempre, con la diplomazia in stallo e Kim che ha chiesto un maggiore sviluppo di armi, comprese le testate nucleari tattiche. In risposta, Seoul e Washington hanno intensificato la cooperazione in materia di sicurezza, giurando che Pyongyang affronterà una risposta nucleare e la "fine" del suo attuale governo se dovesse mai usare le sue armi nucleari contro gli alleati.

Quello di ieri è il secondo lancio di missili balistici intercontinentali a propellente solido dopo il suo primo lancio di prova il 13 aprile scorso, che giunge dopo la minaccia di abbattere aerei spia americani in caso di "ripetute intrusioni illegali". Il leader nordcoreano ha affermato che l'ultimo lancio di missili fa parte degli sforzi del regime per rafforzare l'autodifesa contro il "disastro di una guerra nucleare" e le sconsiderate mosse militari di Stati Uniti e Corea del Sud.

Immediata la condanna degli Usa e dei ministri degli Esteri del G7. "Questo atto provocatorio da parte di Pyongyang rappresenta una grave minaccia alla pace regionale e alla stabilità internazionale, l'ennesimo atto compiuto dalle Autorità nordcoreane che mina la politica di non proliferazione", ha commentato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani. "Con i colleghi del G7 manteniamo un raccordo costante su tutte le principali questioni internazionali, a cominciare dalla guerra in Ucraina, pertanto abbiamo voluto esprimere la nostra più ferma condanna per questo atto inaccettabile che rischia di provocare un'ulteriore destabilizzazione dell'area dell'Indo-Pacifico", ha osservato il vicepremier, come riferisce una nota della Farnesina.

