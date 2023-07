La Corea del Nord minaccia gli Stati Uniti: "Abbatteremo i vostri aerei spia"

Ritorna sotto i riflettori la minacciosa Kim Yo-jong, sorella del leader nordcoreano Jong-un. E lo fa per colpire il nemico numero uno della Corea del Nord: gli Stati Uniti. Almeno per ora con le parole. Perché la super consigliera del dittatore di Pyongyang ha avvertito Washington che un possibile "incidente sconvolgente sarà inevitabile" se gli aerei spia americani continuano a violare lo spazio aereo della penisola coreano. E l'incidente di cui parla la sorella di Kim Jong-un sarebbe l'abbattimento di un velivolo americano.

Secondo un portavoce del ministero della Difesa nordcoreano, gli Stati Uniti hanno "intensificato le proprie attività di spionaggio oltre il livello del tempo di guerra", riferendosi agli aerei spia americani che a luglio hanno effettuato diversi voli, definiti "provocatori", per otto giorni consecutivi. Un aereo da ricognizione, ha detto il ministero, è entrato anche "più volte" nello spazio aereo nordcoreano sopra il Mar del Giappone.

La minaccia arriva dopo che nella giornata del 10 luglio Pyongyang ha condannato il piano di Washington di schierare un sottomarino con missili balistici vicino alla penisola coreana. Non sono mancati, secondo il ministero della Difesa di Pyongyang, anche il sorvolo di diversi aeri spia statunitensi nella zona economica esclusiva della Corea del Nord. "Gli Usa pagheranno certamente un caro prezzo per il loro spionaggio aereo, arrivando perfino a invadere lo spazio aereo della controparte senza preavviso", spiega Pyongyang che accusa Washington di aver fatto volare aerei RC-135, U-2S e droni Rq-4B per otto giorni di seguito dal due al nove luglio sullo spazio aereo nordcoreano.

In riposta alle manovre statunitensi, Pyongyang ha lanciato i suoi jet intercettori per liberare quello che ritiene il suo lo spazio aereo: una fascia lunga 200 miglia nautiche (370 chilometri) che si estende oltre le coste della Corea del Nord. Anche se, in base alla legge marittima internazionale, le acque territoriali del paese asiatico si estendono solo per 12 miglia nautiche (22 km). Dopo l'azione dei jet nordcoreani, gli apparecchi americani sarebbero stati messi in fuga, ma si sarebbero ripresentati poco dopo, avvistati 400 miglia a oriente delle coste nordcoreane, secondo la propaganda del regime di Kim Jong-un.

I capi di Stato maggiore congiunti della Corea del Sud hanno negato il sorvolo degli aerei spia americani sul territorio nordcoreano. Il portavoce sudcoreano Lee Sung-joon ha affermato che gli Stati Uniti stavano conducendo attività di ricognizione standard in coordinamento con l'esercito della Corea del Sud.

Affermazioni che non placano la rabbia della potente Kim Yo-jong, uno dei massimi funzionari della politica estera nordcoreana, che ha puntato il dito anche contro Seul. "I gangster militari della Repubblica di Corea dovrebbero smetterla di agire in modo sfacciato e tacere immediatamente", ha detto in una dichiarazione riportata dall'agenzia di stampa statale nordcoreana. È la prima volta che Pyongyang usa il nome ufficiale della Corea del Sud per riferirsi al paese dei cugini sudcoreani. La Corea del Nord ha sempre chiamato il paese confinante "Corea del Sud" o "fantoccio sudcoreano". Segno di un cambio di passo della politica estera nordcoreana, sottolineano gli analisti.

La rabbia di Pyongyang resta comunque indirizzata a Washington. La Corea del Nord ha fatto una serie di minacce simili su presunte attività di ricognizione degli Stati Uniti, ma la sua ultima dichiarazione è arrivata dopo un periodo di accresciuta animosità in seguito ai test missilistici della Corea del Nord all'inizio di quest'anno.