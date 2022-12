La Corea del Nord ha lanciato tre missili nel mar del Giappone

Un nuovo test balistico è stato condotto oggi da Pyongyang. La Corea del Nord ha lanciato tre missili a corto raggio caduti poi nel mar del Giappone. i missili sono stati lanciati intorno alle 8 del mattino dalla periferia della capitale Pyongyang, avrebbero volato per 350 chilometri a un'altitudine massima di 100 km, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa Kyodo citando il ministero della Difesa giapponese. I proiettili, secondo la Kyodo, sarebbero caduti in un’area che si trova al di fuori della zona economica esclusiva del Giappone. Non sono stati registrati danni ad aerei o navi.

Il governo giapponese ha protestato con Pyongyang attraverso i canali diplomatici mentre gli Stati Uniti, dopo aver dichiarato che i missili non hanno posto alcuna minaccia per gli Usa, hanno voluto mettere in evidenza "l'impatto destabilizzante" del programma militare di Pyongyang. Nel corso del 2022 il regime di Pyongyang ha lanciato 38 missili, inclusi quelli odierni, 16 dei quali tra settembre e novembre. L'ultimo test di un missile balistico intercontinentale effettuato da Pyongyang risale al 18 dicembre.