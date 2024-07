La Corea del Sud userà armi laser per abbattere i droni nordcoreani

"Star Wars", guerre stellari. A qualcuno viene in mente la saga colossal ideata dal regista statunitense George Lucas, ma nelle sedi dell'Amministrazione del programma di approvvigionamento della Difesa sudcoreana (Dapa) aleggia un solo obiettivo: contrastare con armi laser eventuali attacchi con droni lanciati dalla Corea del Nord, che negli ultimi anni hanno causato problemi di sicurezza per il governo di Seul.

Entro quest'anno, la Corea del Sud inizierà a usare armi laser per abbattere i droni nordcoreani, diventando il primo paese al mondo a impiegare questo tipo di dispositivi in campo militare. Il primo sistema di armi laser antiaeree, che entrerà in azione entro la fine del 2024, porta il nome di "Block-I", mentre ne sono attesi altri nei prossimi anni. Le armi laser, sviluppate con la Hanwha Aerospace sono "efficaci e poco costose, silenziose e difficilmente intercettabili", secondo quanto annunciato dal Dapa. Ogni colpo ha un costo esiguo, l'equivalente di 1,45 dollari. Secondo un portavoce del Dapa, queste nuove armi permetteranno di abbattere gli aerei senza pilota a mezz'aria bruciando i loro motori e altre componenti elettriche in 10-20 secondi.

La tecnologia delle armi laser, su cui sono al lavoro anche Cina e Regno Unito, hanno sollevato diversi dubbi di esperti e analisti. Lee Illwoo, del Korea Defense Network in Corea del Sud, è scettico sull'utilizzo della Corea del Sud di questo dispositivo militare, in quanto i sistemi radar antiaerei sudcoreani non sono abbastanza avanzati da rilevare bene i droni nordcoreani. Invece Jung Chang Wook, direttore del think tank Korea Defense Study Forum di Seul, ritiene che probabilmente ci vorranno circa cinque anni prima che la Corea del Sud acquisisca un'arma laser funzionante in grado di abbattere i droni utilizzati dalla Corea del Nord.

Pyongyang ha fatto volare periodicamente dei droni attraverso il suo confine pesantemente fortificato con la Corea del Sud per diversi anni. Lo scorso dicembre, cinque droni nordcoreani erano entrati nello spazio aereo sudcoreano e Seul aveva disposto il dispiegamento di caccia ed elicotteri da combattimento.