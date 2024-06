Dopo l'accordo Putin-Kim, la Corea del Sud potrebbe inviare armi all'Ucraina: ecco perché

Quando Vladimir Putin e Kim Jong-un sfrecciavano allegri tra le strade di Pyongyang in una limousine che il presidente russo ha regalato al leader nordcoreano, nei corridoi delle cancellerie occidentali circolava la domanda: quali sono le implicazioni dell'accordo di mutua assistenza militare in caso di aggressione a uno dei due paesi firmato tra i due leader? Ma anche: come dobbiamo rispondere all'intesa sempre più forte tra i leader alla guida dei due paesi più sanzionati al mondo? Da Seul arriva una prima risposta, mentre il confine tra le due Coree sta diventando sempre più caldo.

Mentre la Corea del Nord è impegnata nella costruzione di un muro vicino al confine con il Sud, all'interno della zona demilitarizzata (Dmz), i "cugini" del sud aprono a un possibile invio di armi all'Ucraina. Conseguenza, questa, dell'accordo di assistenza reciproca tra Putin e Kim che, hanno condannato i sudcoreani, "avrà inevitabilmente un impatto negativo sulle relazioni" tra Mosca e Seul.

La Corea del Sud valuta un possibile invio di armi all'Ucraina

"Stiamo pensando di riconsiderare la questione del supporto di armi all'Ucraina", ha anticipato il direttore della sicurezza nazionale Chang Ho Jin, facendo intendere che potrebbe inviare direttamente armi all'Ucraina. Cosa che sin qui il governo sudcoreano ha evitato, anche perché la legge nazionale vieta l'invio di aiuti militari a paesi in guerra. Certamente le armi sudcoreane siano arrivate a Kiev, ma in modo indiretto. Passando cioè prima per paesi terzi. Pochi mesi dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, la Corea del Sud ha firmato con la Polonia il suo più grande accordo di esportazione di forniture militare, compresi i carri armati K2 e gli obici semoventi K9. Poi ha autorizzato l'esportazione all'Ucraina di mortai Krab, costruiti con componenti sudcoreani, proprio attraverso la Polonia.

Ufficialmente Seul si è limitata a fornire a Kiev un grosso pacchetto di aiuti umanitari per un totale di 230 milioni di dollari per l'acquisto di forniture mediche, vaccini per bambini, generatori di elettricità e supporto per la sicurezza delle centrali nucleari ucraine. La riluttanza sudcoreana all'invio di armi in Ucraina può essere comprese guardando lo scacchiere orientale. Seul infatti teme un rafforzamento delle relazioni tra Russia e Corea del Nord. Ma con l'accordo tra Putin e Kim ha reso ora questo timore più concreto. Tanto che il ministero degli Esteri sudcoreano ha convocato il 21 giugno l'ambasciatore russo a Seul, Georgy Zinoviev, il quale ha risposto che sono "inaccettabili i tentativi di minacciare e ricattare la Russia".

I nuovi (preoccupanti) dettagli dell'accordo tra Russia e Corea del Nord

La preoccupazione sudcoreana ha assunto toni più cupi quando sono emersi dettagli dell'accordo firmato tra i leader di Russia e Corea del Sud. L'intervento di mutua assistenza militare, nel caso in cui o la Russia o la Corea del Nord dovessero precipitare in un conflitto, deve essere "immediato", secondo quanto stabilisce l'articolo 4 del testo facendo menzione all'impiego di "tutti i mezzi a disposizione senza indugio" per fornire "assistenza militare e di altro tipo" in linea con l'art.51 della Carta dell'Onu e le leggi della Corea del Nord e della Federazione Russa.

I leader Kim Jong-un e Vladimir Putin si sono impegnati anche a "non partecipare ad atti che possano colpire "i rispettivi interessi primari". Il nuovo accordo impone a entrambe le parti di non firmare trattati con Paesi terzi che "violino gli interessi fondamentali dell'altro o di non partecipare a tali atti", secondo una formula che potrebbe accantonare in via definitiva i piani di denuclearizzazione del Nord e della penisola coreana. Il nuovo trattato sostituirà gli accordi bilaterali siglati finora dai due paesi, compreso quello del 2000 incentrato sulla cooperazione nei settori non militari e il trattato di amicizia e mutua assistenza del 1961 che avevano firmato la Corea del Nord e l'ex Urss.

Così l'accordo segna il legame più forte tra Pyongyang e Mosca dalla fine della Guerra Fredda: sia Kim sia Putin lo hanno descritto come un importante miglioramento delle loro relazioni, che riguarda la sicurezza, il commercio, gli investimenti, i legami culturali e umanitari. Putin ha sollevato ogni dubbio sulla fornitura di armamenti alla Corea del Nord. Mosca non esclude di fornire a Pyongyang "armi ad alta precisione", cioè missili in grado di minacciare le forze americane nella penisola, in risposta ai bombardamenti sulla Russia con vettori messi a disposizione di Kiev da paesi Nato. L'avvertimento è stato lanciato da Putin in visita da Hanoi, dove ha affermato che pensa una revisione della dottrina nucleare russa, tenendo conto che i potenziali avversari "stanno lavorando su questo" con un possibile "abbassamento della soglia per l'uso di armi atomiche".

Affermazioni e posizioni che preoccupano anche gli Stati Uniti, nemici storici della Corea del Nord. E questo sentimento ostile verso gli americani è linfa vitale per Putin, che rafforza le relazioni con i dittatori del mondo nell'ottica di costituire un nuovo ordine multipolare, non più a trazione statunitense, e nel quale si privilegiano certi interessi e tutelano pochi diritti.