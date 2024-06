La Corea del Sud ha sparato dei colpi sui soldati nordcoreani

L'esercito sudcoreano ha sparato colpi di avvertimento ai circa una ventina di soldati nordcoreani che hanno varcato il 38esimo parallelo, ovvero il confine intercoreano. È stato un "attraversato breve", ma è bastato comunque a spingere i militari della Corea del Sud a esplodere i colpi per far tornare indietro i nordcoreani. L'episodio, ha riferito il Comando congiunto dei capi di stato maggiore di Seul, è avvenuto domenica 9 giugno intorno alle 12:30 ora locale, quando un gruppo di militari nordcoreani "ha superato la linea di demarcazione nella zona demilitarizzata che separa le due Coree". Dopo gli spari di avvertimento non si sono registrate attività insolite, hanno aggiunto i militari sudcoreani.

Cosa succede ora

Il portavoce dei capi di Stato Maggiore congiunti di Seul, il colonnello Lee Sung-jun, ha detto di ritenere che i soldati nordcoreani, impegnati in un compito non specificato all'interno della Zona demilitarizzata coreana (Dmz) non abbiamo attraversato il confine in modo intenzionale. Sembra, quindi, che i militari del paese guidato dal leader nordcoreano Kim Jong Un non avessero intenzione di attraversare il confine e disertare, dal momento che sono tornati indietro immediatamente dopo i colpi di avvertimento. Probabilmente, lo sconfinamento dei soldati della Corea del Nord è da riconoscersi nella scarsa visibilità dell'area, attualmente fitta di erba e cespugli. "Si tratta di una semplice violazione, mentre si stavano spostando per svolgere un compito", ha aggiunto spiegando che alcuni soldati erano armati, mentre molti di loro no.

L'incursione dei militari nordcoreani è avvenuta nel mezzo di crescenti tensioni transfrontaliere a causa dei recenti lanci dalla Corea del Nord di oltre 3000 palloncini aerostatici carichi di spazzatura e letame, anche di origine umana. Dalla scorsa settimana, Pyongyang ha inviato più di 3.500 palloncini pieni di spazzatura in Corea del Sud in quella che ha definito un’azione di rappresaglia per il lancio di volantini di propaganda anti-Kim da parte di un gruppo di disertori nordcoreani. L'effetto più diretto di questa nuova escalation di tensione è stata la sospensione totale del patto intercoreano siglato sei anni fa.

In risposta al lancio dei palloncini nordcoreani, la Corea del Sud ha ricominciato a trasmettere la sua propaganda verso il Nord attraverso una serie di altoparlanti installati lungo il confine tra i due paesi. Le trasmissioni propagandistiche erano state interrotte con un accordo del 2018 volto a favorire la distensione dei rapporti bilaterali. Seul ha annunciato inoltre l'installazione di altoparlanti vicino al confine per trasmettere la sua propaganda ai militari nordcoreani di stanza nelle vicinanze della zona smilitarizzata tra i due paesi. L'ultima volta che la Corea del Sud ha preso una decisione di questa portata è stato nel gennaio 2016, come rappresaglia per il quarto test nucleare della Corea del Nord.