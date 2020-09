Il coronavirus corre in Europa: 9mila contagi in Francia (mai così tanti), oltre 4mila in Spagna

Mentre l'Italia sta affrontando un ''progressivo peggioramento'', come lo ha definito l'ultimo rapporto Iss-ministero della Salute, anche gli altri Paesi europei stanno affrontando una fase difficile della pandemia. Esclusa la Germania, sia in Francia che in Spagna i contagi giornalieri sono in aumento. Vediamo i dati nel dettaglio.

Coronavirus, in Francia 9mila casi in un giorno: mai così tanti

Le autorità sanitarie francesi hanno registrato 8.975 nuovi casi di coronavirus. Si tratta del numero più alto di infezioni confermate dall'inizio della pandemia in Francia. I ricoveri ospedalieri sono 4.671, in crescita per il sesto giorno consecutivo, ma comunque lontani dal picco di 32.292 registrato a metà aprile. In crescita anche i ricoveri in terapia intensiva, che attualmente sono in tutto 473, +46 nelle ultime 24 ore. I nuovi decessi sono stati 20. Il totale dei casi dall'inizio della pandemia è salito a 309.156, con 30.686 decessi.

Spagna, 4.500 contagi in 24 ore: nuove restrizioni a Madrid

Con le 4.503 nuove infezioni registrate, il numero totale di casi accertati di coronavirus in Spagna si avvicina al mezzo milione. Dall'inizio della pandemia i contagi sono stati 498.989, il numero più alto in Europa occidentale. I nuovi decessi sono stati 19, per un totale di 29,148. La seconda ondata del virus sembra tuttavia rallentare, considerando che la scorsa settimana si raggiungevano picchi di 10mila nuovi casi al giorno.

Nuove misure saranno adottate nella regione di Madrid per limitare la diffusione del Covid-19 dopo la recente ondata di casi, con quasi 3mila contagi annunciati ieri. Le nuove restrizioni, ha affermato Isabel Díaz Ayuso, presidente della Comunità di Madrid, entreranno in vigore lunedì per almeno 15 giorni. Tra le misure c'è quella di non consentire assembramenti superiori alle 10 persone sia nei luoghi pubblici che nelle abitazioni private. Sarà ridotta la capacità dei bar al 50% e tutti i clienti dovranno stare seduti a una distanza minima di un metro e mezzo l'uno dall'altro. Sarà ridotto, inoltre, il numero delle persone che possono partecipare a funzioni religiose, matrimoni o comunioni mentre la capacità di centri scommesse, centri sportivi, zoo e parchi a tema sarà ridotta dal 75% al 60%. Le autorità sanitarie di Madrid hanno annunciato che si prepareranno alcuni hotel da convertire in centri medici per il trattamento dei pazienti affetti da coronavirus nel caso in cui fossero necessari per alleviare la pressione sugli ospedali della capitale.

Germania sotto i mille casi giornalieri

L'Istituto tedesco Robert Koch ha registrato 782 nuovi casi di coronavirus in Germania nelle ultime 24 ore, per un totale di 246.948 contagi dall'inizio dell'emergenza. L'Istituto ha quindi rivisto al ribasso il bilancio delle vittime, precisando che sono complessivamente 9.319, due in meno di quanto comunicato in precedenza. I guariti in Germania sono circa 222mila.

Russia, 5.115 nuovi casi e 121 morti

Sono 5.115 i nuovi casi di coronavirus registrati in Russia nelle ultime 24 ore e 121 le persone che hanno perso la vita per complicanze legate all'infezione. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie locali, aggiornando a 1.015.105 il totale dei contagiati e a 17.649 quello delle vittime. Come riporta l'agenzia di stampa Sputnik, tra i nuovi contagiati si contano anche 1.235 asintomatici. Il numero maggiore di casi si registra a Mosca, dove 265.066 hanno contratto il Covid-19, 692 nelle ultime 24 ore. Sono invece 832.747 le persone che hanno sconfitto la malattia, riferiscono fonti sanitarie.

Coronavirus nel mondo

La pandemia da coronavirus ha causato più di 868mila morti nel mondo. E' quanto riferisce la Johns Hopkins University, che parla di 868.810 vittime. A essere maggior mente colpiti sono gli Stati Uniti, con 186.797 vittime riconducibili al Covid-19. Sono invece 26.310.505 i contagi in totale. Anche in questo caso sono gli Stati Uniti in testa con 6.150.998 casi confermati.