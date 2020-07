Coronavirus, la Francia registra altri 1377 contagi: il governo corre ai ripari

"Per limitare la circolazione del Covid-19, i Prefetti potranno estendere l'obbligo di indossare la mascherina anche nei luoghi pubblici all'aperto. La decisione può essere presa localmente, in base alla situazione dell'epidemia in ogni regione". Ad annunciare la nuova stretta, su Twitter, è stato il ministro della Salute francese Olivier Veran che ha di fatto autorizzato le autorità locali ad intervenire con metodi drastici se la situazione epidemiologica dovesse richiederlo.

Pour limiter la circulation du #COVID__19 , les préfets pourront désormais par arrêté étendre l’obligation de port du masque aux lieux publics ouverts.

Cette décision pourra être prise localement, en fonction de l’évolution de l’épidémie dans chaque territoire. — Olivier Véran (@olivierveran) July 31, 2020

Coronavirus, in Francia altri 1377 contagi

In Francia il riacutizzarsi dell'epidemia preoccupa non poco il governo e le autorità sanitarie. Sono 1377 i casi registrati nell'ultimo bollettino, contro i 1392 di giovedì. Sono 16 persone invece le persone decedute nelle ultime 24 ore, il numero totale delle vittime è di 30.254 dall'inizio dell'epidemia. I pazienti ospedalizzati sono 5.375, 381 le persone ricoverate in terapia intensiva (in Italia sono 47). In deciso aumento il tasso di incidenza settimanale (il numero di casi osservati nell'arco di 7 giorni per 100.000 abitanti) passato nel giro di tre settimane da 5,7 a 10,2 casi.