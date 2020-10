Spagna verso il lockdown: a Barcellona chiusi bar e ristoranti

I bar e i ristoranti della Catalogna, nel nord-est della Spagna, saranno chiusi per 15 giorni a partire da domani 15 ottobre 2020, per frenare la diffusione dei contagi da Covid-19. L'annuncio di questa misura drastica arriva dopo il blocco parziale deciso da Madrid e dopo le altre restrizioni messe in campo nelle regioni dell'Andalusia, della Navarra e della Galizia per combattere l'aumento dei contagi in Spagna, dove la pandemia ha ucciso oltre 33mila persone.

I ristoranti e i bar a Barcellona così come in altre città non potranno più servire i clienti nei locali e potranno solo consegnare a domicilio, misure "difficili" decise per "evitare il lockdown totale nelle prossime settimane", ha annunciato Pere Aragones, presidente ad interim del Governo regionale in una conferenza stampa. Queste restrizioni entreranno in vigore domani e dureranno almeno 15 giorni, ha detto, dicendo di essere consapevole che "questa è una misura difficile per l'industria della ristorazione".

"Dobbiamo limitare le cene con gli amici, le gite del fine settimana, gli incontri con gli amici o la famiglia, che può aspettare e dovrà aspettare".

La Catalogna, una delle prime Regioni a essere stata colpita dalla seconda ondata di epidemia a luglio, era riuscita a controllare la diffusione dei contagi adottando misure molto forti, prima di registrare un'impennata nei numeri per alcuni giorni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Analoga decisione è stata adottata dalla Repubblica Ceca che ha deciso la chiusura di scuole, campus universitari, bar e locali per tre settimane nel tentativo di arginare l'aumento di casi di coronavirus. Dal primo marzo nel Paese ci sono stati oltre 1.600 morti a causa del Covid-19 e oggi sono stati annunciati 8.000 nuovi contagi, un numero record che si era verificato solo un'altra volta dall'inizio della pandemia. Secondo il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), nelle ultime due settimane la Repubblica Ceca ha registrato il più alto tasso d'infezioni in Europa