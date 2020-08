Coronavirus, Putin annuncia: “La Russia ha registrato il primo vaccino”

Vladimir Putin ha annunciato che il ministro della Sanità russo ha registrato il primo vaccino contro il coronavirus al mondo. Lo riferiscono i media locali. Putin ha assicurato che una delle sue figlie avrebbe fatto parte della sperimentazione e avrebbe già ricevuto una dose, che le ha procurato una lieve febbre, sparita poco dopo.

“Stamattina è stato registrato il vaccino contro il coronavirus per la prima volta al mondo”, ha detto il presidente in una riunione con il governo secondo i media russi. “So che il vaccino funziona in modo abbastanza efficace, garantisce un’immunità stabile e, ripeto, ha superato tutti i controlli”, ha detto Putin.

Prima dell’annuncio di Putin, il ministro della Salute russo Mikhail Murashko ha dichiarato conclusa la fase di sperimentazione del vaccino, sviluppato dal Centro di ricerca nazionale Gamaleya di Mosca. Il vaccino, aveva assicurato Murashko, sarà somministrato prima a insegnanti e operatori sanitari a partire dal mese di ottobre, per poi passare al resto della popolazione civile.

Secondo il New York Times, tuttavia, il vaccino non avrebbe ancora completato il percorso necessario. Come riporta anche la Bbc, “esperti hanno sollevato preoccupazioni sulla velocità del lavoro della Russia, suggerendo che i ricercatori potrebbero essere stati ‘frettolosi’”. La scorsa settimana l’Oms aveva esortato la Russia a seguire le linee guida internazionali per la produzione di un vaccino contro il Covid-19: il vaccino russo, aggiunge la Bbc, non figura nell’elenco dei sei vaccini che secondo l’Oms hanno raggiunto la fase tre degli studi clinici, che prevedono test più diffusi sugli esseri umani.

Galli: “Per ora è un annuncio, aspettiamo i dati”

"Finché non avremo dati confermati si tratta solo di un annuncio giornalistico. Sarebbe bellissimo se fosse vero, ma devo esprimere delle riserve fino a quando non avremo evidenze”, dice Massimo Galli, infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano, esprimendo perplessità sull'annuncio del presidente russo Vladimir Putin riguardo all'avvenuta registrazione del primo vaccino al mondo contro il Sars-Cov-2.

"Sarebbe una notizia fantastica - ha detto Galli all'Adnkronos Salute - ma è difficile visto che le modalità e le caratteristiche per l'approntamento di un vaccino sono diverse da queste, a meno che non siano stati resi noti tutti i dati necessari precedenti, sulla sicurezza e l'efficacia, di cui non ho notizia".

"Per arrivare a questo risultato - ha concluso Galli - si passa per una serie di fasi, almeno nei Paesi in cui si rispettano i trattati internazionali sulla sperimentazione, validazione e valutazione della tossicità potenziale di farmaci e vaccini".