Il corpo smembrato di una modella è stato trovato in un frigorifero

Raccapricciante omicidio a Hong Kong. La polizia dell'ex colonia britannica ha arrestato tre persone in relazione alla morte e allo smembramento della modella 28enne Abby Choi, le cui gambe sono state trovate in un frigorifero in una casa alla periferia della città. In manette sono finiti il padre, la madre e il fratello maggiore dell'ex marito della donna con cui c'era uno scontro in atto di natura economica. Per il momento non ci sono tracce dell'ex marito.

Alcuni resti della modella, che la scorsa settimana era apparsa sulla copertina della prestigiosa rivista di moda l'Officiel, sono stati trovati nel frigorifero in un piccolo appartamento nel villaggio di Lung Mei Tsuen, affittato dal padre dell'ex marito solo qualche settimana fa, il che fa pensare che fosse stata presa proprio per disfarsi del corpo di Choi, ha detto la polizia. Le autorità hanno trovato solo alcune parti del corpo della modella, ma non ha ancora rinvenuto la testa, il busto e le mani. Sul luogo del ritrovamento del cadavere, la polizia ha anche individuato un'affettatrice e una sega elettrica, strumenti probabilmente utilizzati per smembrare il corpo della modella.

Di Choi, che la scorsa settimana era apparsa sulla copertina della prestigiosa rivista di moda l'Officiel, si erano perse le tracce lo scorso mercoledì, giorno in cui era stata denunciata la sua scomparsa. L'ultima volta sarebbe stata vista dal fratello dell'ex marito, che lavorava anche come autista. La polizia ha anche affermato che la famiglia ha mentito per fuorviare gli investigatori.