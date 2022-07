Giovane corriere muore dopo una consegna: "Stroncato da un colpo di calore"

Le temperature roventi di questi giorni hanno ucciso un giovane corriere 24enne in California, negli Stati Uniti. Così la pensa la famiglia di Esteban Chavez Jr, dipendente della UPS, che dopo aver effettuato la consegna di un pacco in una abitazione si è accasciato all?interno del furgone che utilizzava per lavorare. E? stato ritrovato senza vita mezz?ora dopo, dalla persona a cui aveva effettuato la consegna, insospettita dal fatto che il furgone si trovasse ancora lì.

Familiari di Esteban Chavez Jr: "Stroncato da un colpo di calore"

La tragedia è avvenuta una settimana fa in una strada di Pasadena, nella contea di Los Angeles, in California. Esteban, che lavorava come corriere da circa 4 anni, è morto il giorno dopo il suo compleanno, "stroncato da un colpo di calore", sostengono i familiari chiedendo maggiore attenzione per coloro che lavorano in aree a temperature molto alte nella speranza che la tragedia non si ripeta. Le indagini per accertare i reali motivi del decesso sono ancora in corso.