Corruzione nell'esercito ucraino, Zelensky caccia i responsabili del reclutamento

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato il licenziamento di tutti i funzionari regionali incaricati del reclutamento militare per sradicare un sistema di corruzione che consente in particolare ai coscritti di sfuggire all'esercito. "Arricchimento illegale, legalizzazione di fondi ottenuti illegalmente, profitti illeciti, trasporto illegale attraverso il confine di coscritti. La nostra soluzione: licenziamo tutti i commissari militari", ha scritto su Telegram. Il presidente in un comunicato ha spiegato che sono state avviate 112 indagini penali a seguito di un'ispezione da parte degli organi anticorruzione ucraini, i servizi di sicurezza (Sbu) e l'ufficio del pubblico ministero.

"Ci sono abusi in varie regioni. Donetsk, Poltava, Vinnytsia, Odessa, Kiev", ha denunciato, invitando il suo comandante in capo, Valery Zaloujny, a sostituire i funzionari licenziati con veterani della guerra contro la Russia. "Questo sistema dovrebbe essere gestito da persone che sanno esattamente cos'è la guerra e perché il cinismo e la corruzione durante la guerra sono un tradimento", ha dichiarato Zelensky in un comunicato. A suo avviso, il reclutamento militare dovrebbe essere organizzato da "soldati che sono stati al fronte o che non possono più stare in trincea perché hanno perso la salute o un arto". Zelensky ha poi promesso di punire i responsabili della situazione e ha invitato gli altri ad "andare al fronte" se vogliono "mantenere i loro gradi e dimostrare la loro dignità".

Le autorità ucraine hanno iniziato l'ispezione a livello nazionale degli uffici di reclutamento militare alla fine di giugno, dopo che dei giornalisti avevano scoperto che la famiglia di Yevhen Borysov, l'ex capo dell'ufficio di arruolamento militare dell'Oblast di Odesa, aveva acquistato proprietà per un valore di 4,5 milioni di dollari in Spagna durante la guerra. La lotta alla corruzione, un male endemico in Ucraina, che era uno dei Paesi più poveri d'Europa anche prima dell'invasione russa, è una delle condizioni poste dall'Unione europea per il mantenimento dello status di candidato di Kiev. Dall'inizio dell'anno sono venuti alla luce due casi di alto profilo.

